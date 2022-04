Keimbildung möglich - Hersteller ruft Baby-Pflegeöl zurück

Teilen

Eltern nutzen gerne hochwertige Öle für Babys Fußmassage. Ein Hersteller ruft vorsorglich ein Produkt wegen Keimbildung zurück (Symbolbild). © IMAGO / Bernd Friedel

Junge Eltern nutzen gerne Pflegeöle für die zarte Baby-Haut. In einem beliebten Produkt besteht die Gefahr von Keimbildung. Der Hersteller ruft das Produkt zurück.

Schwäbisch Gmünd - Die Weleda AG startet vorsorglich einen Produkt-Rückruf. Es handelt sich um ein Baby-Pflege-Öl mit Calendula. Wie das Unternehmen mitteilt, könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich in einzelnen Flaschen des Produkts kleine Mengen Wasser befinden, in denen Mikroorganismen wachsen können. Diese Keime wiederum könnten für Babys und Kleinkinder schädlich sein.

Konkret handelt es sich um den Artikel: Weleda Calendula Pflegeöl Parfümfrei, 200 ml.

Artikelnummer: 00752800

EAN Code: 4001638096560

PZN: 04417027

Betroffene Chargen und Mindesthaltbarkeitsdauer sind:

H1207, MHD: 05.2024

H1213, MHD: 05.2024

H1214, MHD: 05.2024

J0101, MHD: 06.2024

Kundinnen und Kunden werden gebeten, ungeöffnete oder bereits angebrochenen Packungen zu dem Verkaufsort, Supermarkt oder Drogerie zurückzubringen, wo sie die Packung gekauft haben. Der Kaufpreis wird ihnen auch ohne Vorlage des Kassenbons erstattet.

Für weitere Fragen steht die Weleda AG unter der Rufnummer 07171 - 9190 zur Verfügung.

Über Weleda AG

1921 begann die industrielle Produktion der Heil- und Körperpflegemittel in Schwäbisch Gmünd. Heute gibt es die Produkte der Naturkosmetikmarke in über 50 Ländern. Als Mitinitiator und Mitglied der Union for Ethical Bio Trade achtet das Unternehmen für strenge ethische Kriterien beim Handel ihrer Rohstoffe.