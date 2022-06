Rückruf: Krebserregendes Baby-Produkt löst Warnung aus - EU-Grenzwerte überschritten

Von: Vinzent Fischer

Die Fachmarktkette BabyOne ruft Mullwindeln zurück. Diese überschreiten die zulässigen EU-Grenzwerte für Formaldehyd. Der Stoff kann Krebs erzeugen.

Münster - Schock bei der Kette BabyOne. Der Händler vertreibt online und in Fachmärkten Produkte und Ausstattung für Säuglinge und Kleinkinder. Jetzt muss die Firma einen Rückruf vermelden. Betroffen sind mit Mullwindeln ausgerechnet ein Produkt des täglichen Bedarfs. Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit gab den Rückruf am Freitag bekannt, auch die App Katwarn löste eine Warnung aus.

Produktbezeichnung: Mullwindeln 6er Pack Dreieckstücher – pink Artikelnummer: 58130720 Hersteller: Hütte & Co. GmbH Textilimport Vertrieb: BabyOne Franchise- und Systemzentrale GmbH Grund des Rückrufs: Überschreitung der Formaldehyd-Grenzwerte

Rückruf: Baby-Windeln überschreiten EU-Grenzwert - Was ist Formaldehyd?

Grund für den Rückruf ist demnach ein zu hoher Wert bei dem Stoff Formaldehyd. Die bei den Windeln der Firma Hütte & Co. erhobenen Daten liegen demnach über den in der EU gültigen Grenzwerten. Diese sind in der sogenannten REACH-Verordnung festgehalten, die am 1. Juni 2007 in Kraft getreten ist. Formaldehyd ist ein vielseitig einsetzbarer Stoff. Laut Umweltbundesamt kann es als Konservierungsmittel eingesetzt werden und dient darüber hinaus als Klebstoff in Holzwerkstoffen.

Die Mullwindeln der Firma Hütte & Co. überschreiten die zulässigen Formaldehyd-Grenzwerte. © Babyone

In die Windeln kommt es über ein Bleichverfahren, das an den Materialien für den Flaum angewandt wird. Diese werden zumeist in den USA hergestellt, wo es diesbezüglich keine Vorschriften gibt. Seit 2014 wird Formaldehyd von der EU als „kann Krebs erzeugen“ eingestuft. Es greift demnach insbesondere die Schleimhäute an und kann dadurch Krebs in der Nasenhöhle und im Nasenrachenraum auslösen.

Formaldehyd: Babys und Kleinkinder werden Belastungen ausgesetzt - NGOs fordern Verbot

Wenn die betroffenen Materialien mit Urin in Berührung kommen, setzen sie das krebserregende Formaldehyd frei. Der Stoff wird dann auf die Haut der Babys und Kleinkinder übertragen. Trotzdem ist Formaldehyd in festgelegten Grenzwerten in der EU erlaubt - auch in Baby-Produkten. Diesen Zustand kritisieren Non-Profit-Organisationen.

Die Organisation Women Engage for a Common Future (WECF) fordert, „dass diese Chemikalien nicht in Produkten für unsere Kleinen enthalten sein sollten“. Es gäbe andere Verfahren für die Herstellung, die ohne die entsprechenden Stoffe auskämen, so die NGO weiter. „Nur eine strenge Beschränkung dieser Chemikalien kann die Gesundheit und die Umwelt vor diesen Gefahren schützen.“ (vfi)