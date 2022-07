Achtung Eltern: Diese Babywippe kann Unfälle provozieren

Von: Anna Lorenz

Wegen Konstruktionsmängeln wird eine Babywippe zurückgerufen. Das Produkt weiterzuverwenden, kann für Babys und Kleinkinder gefährlich werden.

München – Eltern wissen: Eine Babywippe kann Wunder wirken, wenn der Nachwuchs sich nicht beruhigen lässt. Mehr als beunruhigend ist allerdings der gegenwärtige Produktrückruf. Die betroffene Babywippe hat nämlich deutliche Sicherheitsmängel.

Rückruf: Babywippe mit Bruchgefahr kann Unfälle provozieren

Es handelt sich bei dem Mangel an der Babywippe um einen Konstruktionsfehler. Wie produktwarnung.eu mitteilt, ist der Standfuß des Produkts betroffen, ein „vorzeitige[r] Bruch des Schaukelfußes“ sei möglich. Zwar ist anzunehmen, dass ein solches Ereignis, das für das Kleinkind schnell gefährlich werden kann, zu keiner Zeit gelegen kommt – Hersteller Babymoov bittet jedenfalls darum, das Gadget nicht mehr zu verwenden.

Babywippe wird zurückgerufen: Diese Artikel sind konkret betroffen

Zurückgerufen werden die Swoon Touch & Swoon Light Babywippen mit den Artikelnummern A055016 und A055017 – die betroffenen Chargennummern finden Sie in dieser Tabelle:

Artikelnummer A055017 Betroffene Chargen: 4620-5562 ; 4620-5563 ; 0821–5565 ; 2721-6193 ; 4021-6194 Artikelnummer A055016 Betroffene Chargen: 4620-5562 ; 0221-5564 ; 0821-5565 ; 1221-5810 ; 2421-6015 ; 2421-530A ; 3021-6191 ; 3821-6192

Der Babymoov-Kundendienst bietet betroffenen verschiedene Lösungsmodelle an und kann über die Website www.babymoov.de, per E-Mail an recall@babymoov.com oder postalisch an Babymoov Deutschland GmbH, Friedrich-Ebert-Anlage 36 in 60325 Frankfurt am Main erreicht werden.