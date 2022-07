Beliebter Schimmelkäse zurückgerufen - gefährliche Listerien gefunden

Von: Stella Henrich

Bavaria Blu Weichkäse des Herstellers Bergader Privatkäserei GmbH wird aus dem Handel zurückgerufen. © Bergader Privatkäserei GmbH

Der Hersteller Bergader Privatkäserei ruft seinen beliebten Bavaria Blu Weichkäse aus dem Handel zurück. Bei einer Probe wurden Listerien festgestellt. Das Produkt gelangte in Deutschland und Österreich in den Verkauf.

München ‒ Der beleibte Bavaria Blu Weichkäse wird im Sinne des Verbraucherschutzes aus dem Handel zurückgerufen. Betroffen von dem Käse-Rückruf sind die Bundesländer Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Bremen, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen. Darüber hat die Bergader Privatkäserei aus Waging am See jetzt informiert. Das Produkt gelangte nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich in den Lebensmittelhandel.

In Deutschland wurde der Käse bei bei den Discountern Aldi Süd (einzelne Regionen), Lidl, Netto, Norma und Penny verkauft. In Österreich können nach Angaben des Herstellers die Handelsketten Brugger, Eurogast, Grissemann, Kastner, Louiz, Metro, Pfeiffer GH, REWE (AGM C+C Märkte / BILLA PLUS), WEDL und Winkler betroffen sein.

Betroffen sind ausschließlich laut Hersteller Produkte mit diesen Angaben:

Artikelbezeichnung Bavaria Blu Der Würzige 65 % Packungsgröße 300 Grammpackug Mindesthaltbarkeitsdatum 29.08.2022 Charge 0140 und 0102 EAN Nummer 4006402020550 Hersteller Bergader Privatkäserei GmbH

Als Grund für den Rückruf gibt der Hersteller an, dass bei einer internen Routinekontrolle im Monitoring bei einer Probe Listerien festgestellt worden sind. Bei den Endprodukten konnten keine Listerien nachgewiesen werden. Es könne dennoch nicht vollständig ausgeschlossen werden, dass das Endprodukt Listerien enthalte.

Verbraucher, die den Weichkäse in einem der Märkte gekauft haben, werden gebeten, den Käse nicht zu konsumieren. Insbesondere Schwangere, Senioren und Menschen mit geschwächtem Immunsystem wird davon abgeraten. Sie könnten schwere Krankheitsverläufe mit Blutvergiftung und Hirnhautentzündung entwickeln.

Erst kürzlich sprach das Bundesamt für Verbraucherschutz eine Produktwarnung für geriebenen Emmentaler aus, weil sich Fremdkörper in der Ware befunden haben. Rückrufe kommen immer wieder vor, die häufigsten Ursachen sind mikrobiologische Verunreinigungen wie Keime, Viren oder Bakterien, aber auch Fremdkörper.

