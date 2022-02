Rückruf: Bundesamt warnt vor Nudel-Snack - giftiger Stoff gefunden

Von: Dennis Liedschulte

Ein Unternehmen ruft einen Nudel-Snack zurück. Der giftige Stoff 2-Chlorethanol wurde gefunden.

Dortmund - Schon wieder! Ein Unternehmen ruft ein Nahrungsmittel aufgrund des Fundes von 2-Chlorethanol zurück. Das ist nicht das erste Mal in den vergangenen Monaten.

Das Unternehmen Keyenhop und Klige GmbH & Co. Kg (Importeur) ruft das Produkt „Miliket Vegetarian Instant Rice Noodles“ von TMTM Company zurück. Es handelt sich um folgende Details:

Artikelnummer - 7025

EAN-Code - 8934579100552

Mindesthaltbarkeitsdatum - 16.06.2022

Imprteur: KReyenhib & Kluge GmbH & Co. KG

Nach Angaben des Herstellers TMTM Company sind geringe Mengen an 2-Chlorenthanol gefunden worden. Es handelt sich um ein sogenanntes Reaktionsprodukt von Ethylenoxid, ein nicht mehr in Deutschland und der EU zugelassenes Pflanzenschutzmittel.

Aus diesem Grund warnt das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit vor dem Verzehr der Nudeln. Was sind 2-Chlorethanol und Ethylenoxid, die zuletzt auch im Gewürz Zimt gefunden worden sind, eigentlich für Stoffe?

Es handelt sich um Stoffe, die eigentlich dafür eingesetzt wurden, Bakterien, Viren und Pilze abzutöten. Seit 1981 ist das allerdings verboten - jedoch nur in Deutschland und in der EU. In anderen Ländern dürfen 2-Chlorethanol und Ethylenoxid weiterverwendet werden. Aus dem Grund kommt es hin und wieder zu Problemen.

Wo liegt die Gefahr der Stoffe, wenn sie in Lebensmitteln wie Nudeln gefunden werden? Schon eine geringe Menge kann das Erbgut verändern oder Krebs hervorrufen.

Aus Sicht des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit ist es ratsam, den Nudelsnack aus dem Verkehr zu ziehen. Ende 2021 wurde 2-Chlorethanol auch in Nahrungsergänzungsmitteln nachgewiesen.

Das Unternehmen Keyenhob & Kluge GmbH & Co. KG weist darauf hin, dass andere Mindesthaltbarkeitsdaten nicht betroffen sind. Kunden können den Artikel in den jeweiligen Einkaufsfilialen zurückgeben. Eine Angabe, ob ein Kassenzettel vorhanden sein muss, wurde nicht bekannt gegeben. Kunden könne sich via info@kreyenhop.de erkundigen.