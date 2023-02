Rückruf-Alarm in ganz Deutschland: Diese Kräuter können Organe schädigen

Von: Katja Becher

Ein Kräuter-Hersteller hat einen Rückruf veranlasst. Von einem möglicherweise enthaltenen Stoff geht eine Gefahr für die Gesundheit aus. Das müssen Verbraucher jetzt wissen:

In Deutschland kommt es immer wieder zu Rückrufen – vor allem im Lebensmittelbereich. Besonders gefährlich können Fehler in der Produktion von Lebensmitteln sein. Zum Beispiel, wenn sich in einem Produkt ein gesundheitsschädlicher Stoff befinden könnte – wie im Fall des Kräuter Herstellers Wurdies aus der Oberpfalz. Das Unternehmen muss wegen Verunreinigungen an einem Produkt einen Rückruf veranlassen, berichtet HEIDELBERG24.

Rückruf-Alarm in ganz Deutschland – Kräuter nicht mehr verzehren

Der Kräuter-Rückruf betrifft mehrere Chargen des Produkts „Borretsch“ (Gurkenkraut), die den Angaben zufolge bundesweit an Wiederverkäufer geliefert wurden. Laut Mitteilung des Herstellers seien bei dem Produkt stark erhöhte Pyrrolizidinalkaloide

festgestellt worden. Laut Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) könnten bei regelmäßigem Verzehr die Abbauprodukte aus der Leber das Organ schädigen und krebserregend sein. Die Infos zum betroffenen Kräuter-Produkt im Überblick:

„Borretsch, geschnittenes Blatt und Blüte“ (Borago officinalis, herba & flos) von Wurdies Kräuter

Artikelnummer: 01511

Chargen: B-12386 = MHD 05/2020, B-1246 = MHD 12/2022, B-1345 = MHD 02/2025

Bundesweiter Kräuter-Rückruf – Kunden können Produkt zurückgeben

Es wird davon abgeraten, das vom Rückruf betroffene Produkt weiter zu verzehren. Laut Hersteller können Kunden, die den entsprechenden Artikel gekauft haben, diesen gegen Erstattung des Kaufpreises auch ohne Vorlage des Kassenbons in ihren Einkaufsstätten zurückzugeben. Weitere Informationen erhalten Verbraucher beim Kundenservice unter der Hotline 09674-1376 (erreichbar von 8 bis 14 Uhr) oder der Hersteller-Homepage unter www.wurdies.de. Auch interessant: Von Garnelen bis Schokolade – diese Liste zeigt, welche Rückrufe in Deutschland man aktuell kennen muss. (kab)