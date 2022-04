Ferrero-Rückruf ausgeweitet: Salmonellen-Gefahr bei „kinder“-Schoko-Bons, Ü-Eiern und vielen mehr

Von: Ines Baur

Ferrero weitet seinen Rückruf in Deutschland vorsorglich aus. Vor Ostern ruft der Lebensmittelkonzern Produkte, nach Salmonellen-Erkrankungen bei Kindern zurück.

Update vom 7. April, 8.25 Uhr: Ferrero ruft in Deutschland weitere Produkte der Marke „kinder“ zurück. Obwohl keines der auf den Markt gebrachten „kinder“-Produkte positiv auf Salmonellen getestet worden sei, sollten auch folgende Artikel vorsorglich nicht verzehrt werden:

„kinder“-Überraschungseierkinder-Überraschungseier

„kinder „Maxi Mix Plüsch - Mindesthaltbarkeitsdatum bis 21. August 2022

„kinder“ Mini Eggs Mix - Mindesthaltbarkeitsdatum bis 21. August 2022

„kinder“ Überraschung Maxi Ei Schlümpfe Mindesthaltbarkeitsdatum von 19. August 2022 bis 18. September 2022

Sämtliche der genannten Produkte werden in Belgien hergestellt, teilt Ferrero mit. Der Rückruf dieser Produkte sei eine „Vorsichtsmaßnahme“. „Ferrero arbeitet eng mit der zuständigen Lebensmittelbehörde in Deutschland zusammen, um einen möglichen Zusammenhang mit einer Reihe von gemeldeten Salmonellenfällen aufzudecken“, teilte der Lebensmittelkonzern am Mittwoch mit.

Salmonellenfälle im Zusammenhang mit Schoko-Produkten beschäftigen jetzt zwei EU-Behörden - die EU Lebensmittelsicherheitsbehörde EFSA und die EU-Gesundheitsbehörde ECDC.

134 Salmonellenfälle bei Kindern unter 10 Jahren sind bisher gemeldet worden, teilt die ECDC mit. Davon seien 105 bestätigt. Der Ausbruch sei von einer ungewöhnlich hohen Anzahl von Kindern gekennzeichnet, die ins Krankenhaus müssen. Einige davon mit schweren Symptomen wie blutigem Durchfall. In Deutschland sind nach Angaben der Behörden vier Fälle inzwischen bestätigt worden, drei weitere würden untersucht. Bestimmte Schokoladenprodukte seien als wahrscheinlicher Infektionsweg identifiziert worden.

Drei Überraschungseier der Firma Ferrero liegen auf einem Tisch. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Update vom 5. April, 17.10 Uhr: Nach dem Rückruf einiger Chargen von Kinder-Überraschungseiern im Zusammenhang mit über 60 Fällen von Salmonellen-Erkrankungen hat sich Hersteller Ferrero zu Wort gemeldet. Und zieht auch in Deutschland bestimmte Chargen mehrerer Produkte aus dem Verkehr.

Auf Anfrage von Merkur.de äußerte sich Ferrero. Man habe sich „als Vorsichtsmaßnahme“ zum „freiwilligen Rückruf“ folgender Produkte entschlossen:

kinder Überraschung 3er Pack (3 x 20g) - Mindesthaltbarkeitsdatum April bis Juni 2022

kinder Schoko-Bons - Mindesthaltbarkeitsdatum Mai bis September 2022

kinder Schoko-Bons White - Mindesthaltbarkeitsdatum Mai bis September 2022

kinder Überraschung Maxi (100g) - Mindesthaltbarkeitsdatum August bis September 2022

kinder Mini Eggs (100g) - Mindesthaltbarkeitsdatum August bis September 2022

kinder Mix Packungen, die einen der oben genannten Artikel enthalten - Mindesthaltbarkeitsdatum August bis September 2022

Die vom Rückruf betroffenen Produkte wurden nach Angaben des Lebensmittelkonzerns allesamt in Belgien hergestellt. Man arbeite „mit den Einzelhändlern zusammen, um sicherzustellen, dass diese Produkte nicht mehr im Handel erhältlich sind.“ Von einem Verzehr der Süßigkeiten aus den oben genannten Chargen rät Ferrero ab.

Wer trotzdem im Besitz eines der betroffenen Produkte mit besagten Mindeshaltbarkeitsdaten ist, kann sich direkt an Ferrero wenden. Entweder postalisch unter der Adresse Ferrero MSC GmbH & Co. KG, Consumer Service, 60624 Frankfurt oder telefonisch unter der Rufnummer 069 / 665 6660 (Montag – Freitag 8:30 – 17:30 Uhr) sowie per Mail an consumerservice@ferrero.com.

Ferrero-Rückruf in Europa: Unter anderem Überraschungseier betroffen

Erstmeldung vom 5. April, 15.08 Uhr: London - Wegen mehr als 60 Fällen von Salmonellen-Erkrankungen in Großbritannien hat der Lebensmittelkonzern Ferrero knapp zwei Wochen vor Ostern einige Chargen an Kinder-Überraschungseiern zurückgerufen. Die Lebensmittelsicherheitsbehörde teilte mit, der Rückruf habe „eine mögliche Verbindung zu einem Salmonellen-Ausbruch“.

Die Überraschungseier lieben große und kleine Fans. Von den etwa 63 an einer Salmonellen-Infektion erkrankten Menschen in Großbritannien, sind die meisten kleine Kinder, meldet die Nachrichtenagentur PA am Montag. Offizielle Rückrufe gibt es aktuell nur in Großbritannien, Frankreich und Belgien. Auch in anderen EU-Ländern soll es aber zu Infektionen gekommen sein.

Drei britische Varianten der Kinder-Überraschungseier liegen auf einem Tisch. Wegen mehr als 60 Fällen von Salmonellen-Erkrankungen in Großbritannien hat Ferrero knapp zwei Wochen vor Ostern einige Chargen an Kinder-Überraschungseiern zurückgerufen. © Victoria Jones/dpa

Zudem sind teils nicht nur Überraschungseier betroffen.

Ferrero-Rückruf in Frankreich, Belgien und Großbritannien

In Großbritannien und Irland wird etwa vor dem Verzehr von Kinder Surprise, also dem Ü-Ei mit einem Haltbarkeitsdatum zwischen dem 11. Juli und dem 7. Oktober 2022 gewarnt.

In Frankreich dagegen sind von dem Rückruf neben dem Ü-Ei auch Kinder Schoko-Bons, Kinder Mini-Eggs und Kinder Happy Moments betroffen. Bei allen Produkten sind die Mindesthaltbarkeitsdaten von Ende April bis Ende August 2022 betroffen.

In Belgien sind neben dem Überraschungs-Ei auch Schoko-Bons, Kinder Mini Eggs und Kinder Surprise Maxi betroffen. Hier wird vor dem Verzehr von Produkten mit dem Haltbarkeitsdatum zwischen August und September beziehungsweise im Fall des Überraschungseis zwischen Juli und Oktober gewarnt.

In Deutschland gibt es aktuell offenbar noch keinen offiziellen Rückruf.

Die Produkte sind nach dpa-Angaben alle in der gleichen Fabrik in Belgien hergestellt worden. Kunden wird empfohlen, Überraschungseier mit diesen Merkmalen nicht zu essen. Salmonellen sind eine häufige Ursache für Rückrufe. (dpa/ib)