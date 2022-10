Wegen möglicher Metallpartikel – Firma ruft Vitaminkapseln deutschlandweit zurück

Von: Katharina Brumbauer

Die Firma Wepa Apothekenbedarf aus Hillscheid hat Vitamin- und Mineralstoffkapseln zurückgerufen. Grund sind mögliche Fremdkörper im Produkt.

Hillscheid – Gerade im Winter sind sie ein beliebtes Nahrungsergänzungsmittel: Vitamin- und Mineralstoffkapseln. Wer aber die Tabletten der Marken Apoday und Wepa-Die Apothekenmarke zu Hause hat, sollte genau auf die Verpackung schauen. Die Herstellerfirma, die Firma Wepa Apothekenbedarf aus Hillscheid im Westerwald hat die „Vitamin C + Zinkkapseln“ dieser beiden Marken zurückgerufen. Der Grund dafür ist: möglicherweise sind Metallpartikel in die Tabletten geraten.

Produktname Vitamin C + Zinkkapseln Marken Apoday und Wepa-Die Apothekenmarke Hersteller Wepa-Apothekenbedarf GmbH & Co KG Mindesthaltbarkeitsdatum 01/2025 Chargennummer 20220104

Produkt-Rückruf: Vitaminkapseln wurden in ganz Deutschland in Apotheken verkauft

Betroffen sind Packungen mit der Chargennummer 20220104 und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 01/2025, berichtet das Portal lebensmittelwarnung.de am Donnerstag. Der Hersteller rät von der Einnahme ab. Wegen eines Umtauschs sollten Kunden die Mitarbeiter von Apotheken ansprechen, heißt es weiter in einer Meldung der Deutschen Presseagentur. Die Kapseln wurden der Aussendung zufolge deutschlandweit in Apotheken verkauft. (kb/dpa)