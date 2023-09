Erneuter Gewürz-Rückruf: Hersteller warnt gleich vor drei Produkten

Von: Vivian Werg

In verschiedenen Gewürzmischungen wurden ein krebserregender Schadstoff nachgewiesen. Der Hersteller hat einen Rückruf gestartet.

Kassel – Zur Grundausstattung von jeder Küche gehören neben verschiedenen Kochgeschirren und cleveren Küchenhelfern auch eine Vielzahl von Gewürzen. Egal ob Profi oder Hobbykoch, Gewürze verleihen den Gerichten ein besonderes Aroma, die nötige Würze und den idealen Feinschliff. Zehn Gewürze sind sogar besonders gesund und eine Wohltat für die Gesundheit. Doch immer wieder sorgen Rückrufe von Lebensmitteln für Beunruhigung, so auch ein aktueller Gewürz-Rückruf.

Die Gründe für einen Rückruf sind vielfältig. So war Edeka erst kürzlich von einem Doppel-Rückruf betroffen und ein Skandal bei Lidl sorgt derzeit für Aufsehen. Wer allerdings gerne exotisch kocht, sollte jetzt bei drei Gewürzmischungen der Marke „Shan“ besonders aufpassen.

Drei Gewürzmischungen müssen wegen Ethylenoxid Rückständen zurückgerufen werden (Symbolbild) © Aleksei Isachenko/ Imago

Gewürz-Rückruf: In drei Gewürzmischungen der Marke „Shan“ Schadstoff nachgewiesen

Wie der Hersteller Star Food Impex GmbH über das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit mitteilt, sind Ethylenoxid-Rückstände festgestellt worden. Vom Verzehr wird dringend abgeraten. Bereits im Juli wurde ein großer Gewürz-Rückruf aus demselben Grund gestartet. Die genauen Eckdaten zu den aktuell betroffenen drei Gewürzmischungen im Überblick:

Hersteller Star Food Impex GmbH Produkt Shan Gewürzmischung Bihar Kabab Verpackungseinheit 50 g/60 g Betroffenes MHD 25.06.2025 Los-Kennzeichnung 1532217622

Hersteller Star Food Impex GmbH Produkt Shan Gewürzmischung Chicken 65 Verpackungseinheit 50 g/60 g Betroffenes MHD 20.09.2023

Hersteller Star Food Impex GmbH Produkt Shan Gewürzmischung Fried Fish Verpackungseinheit 50 g/60 g Betroffenes MHD 07.10/.025

Drei Gewürzmischungen der Marke Shan werden vom Hersteller zurückgerufen. © produktwarnung.eu/ Screenshot

Wie das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit informiert, waren die betroffene Produkte in folgenden Bundesländern im Handel:

Baden-Württemberg

Bayern

Berlin

Bremen

Hamburg

Hessen

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen

Sachsen-Anhalt

Schleswig-Holstein

Gewürz-Rückruf: Stoff kann das Erbgut verändern und Krebs erzeugen

Ethylenoxid ist ein Gas, das laut dem deutschen Lebensmittelverband zur Entkeimung und zur Begasung eingesetzt wird. Das Pflanzenschutz- und Begasungsmittel kann als Rückstand in Lebensmitteln auftreten und kann nach Aussagen des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR) das Erbgut verändern und Krebs auslösen. Sein Einsatz ist in der EU nicht erlaubt, in Deutschland ist es im Lebensmittelbereich sogar schon seit 1981 verboten.

Seit 2020 wurde Ethylenoxid, wie die Verbraucherzentrale Hamburg berichtet, vor allem in Sesam und sesamhaltigen Produkten wie Tahin, Müsli, Knäckebrot, Gebäck, Sesamöl oder Salattoppings nachgewiesen. Besonders stark belastet war dem Bericht zufolge Sesam aus Indien – „mit 500-mal mehr Ethylenoxid als erlaubt". Kunden, die die betroffenen Produkte gekauft haben, können diese gegen Erstattung des Kaufpreises auch ohne Vorlage des Kassenbons in Ihren Einkaufsstätten zurückgeben.