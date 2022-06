Rückruf: Champagner mit potenziell tödlicher Menge MDMA im Umlauf – „Diese Nachricht ist kein Scherz“

Lebensgefährlicher Luxus

Die Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein warnt eindringlich vor dem Genuss bestimmter Schaumweine des Fabrikanten Moët & Chandon. Die Flaschen enthalten lebensgefährliche Mengen der Droge MDMA.

Kiel – Die Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein warnt dringend davor, bestimmte Chargen des Champagners „Ice Impérial“ des französischen Herstellers Moët & Chandon zu sich zu nehmen, die betroffenen Produkte werden offiziell zurückgerufen. In den 3-Liter-Flaschen des Schaumweins seien große Mengen der Droge MDMA gefunden worden. Die Substanz wird gebräuchlich als Ecstasy bezeichnet und stimuliert laut des European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction das zentrale Nervensystem, wobei Halluzinationen ausgelöst werden.

Bezeichnung: Ice Impérial Hersteller: Moët & Chandon Chargennummer: LAJ7QAB6780004 und LAK5SAA6490005

In ungeöffnetem Zustand, so die Verbraucherzentrale, sei die Verunreinigung nicht zu erkennen. Eine rötlich-braune Färbung des Champagners, die sich beim Einschenken offenbare, sei allerdings ein deutliches Zeichen für eine Belastung mit MDMA. Keinesfalls solle Schaumwein aus den betroffenen Chargen, sowie Champagner mit entsprechender Färbung in irgendeiner Weise konsumiert werden. Die enthaltene Dosis Drogen sei lebensgefährlich. Der Rückruf vollziehe sich über Abgabe der betroffenen Flaschen im Handel, so die Verbraucherschutzzentrale.

+ Wegen der Verunreinigung mit der Droge MDMA wird der Champagner „Ice Imperiál" des Herstellers Moët & Chandon zurückgerufen. Bei Verzehr besteht Lebensgefahr.

Moët-Rückruf: Wie kamen Drogen in den Champagner? Polizei auf internationaler Spur

Wie das flüssige Ecstasy in die Flaschen „Moët & Chandon Ice Impérial“ gelangte, ist noch völlig unklar. Weder ein Bekennerschreiben, noch ein Erpressungsversuch gegenüber dem französischen Hersteller sind bislang publik geworden. Aufgrund der teils amüsierten Reaktionen im Netz betonte die Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein jedoch abermals den möglicherweise tödlichen Verlauf bei Konsum des betroffenen Schaumweins. „Nochmal für alle zur Info: Diese Nachricht ist kein Scherz.“ Erst vor Kurzem war es in zwei ähnlichen Fällen zu dramatischen Szenen und einem Todesfall gekommen. Die Polizei sei bereits mit den Ermittlungen beschäftigt.

Wie 24hamburg.de, ein Partnerportal von Merkur.de, berichtet, habe das BKA gegenüber dem Bayerischen Rundfunk geäußert, dass bislang nichts darauf hindeute, Kriminelle hätten gezielt versucht, MDMA via der Champagnerflaschen nach Deutschland zu schmuggeln. Allerdings seien in der Vergangenheit bereits „sehr unkonventionellen Methoden“ beobachtet worden. Gegenwärtig sollen die Ermittler Spuren nach Australien, sowie in die Niederlande verfolgen. (askl)

