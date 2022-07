Verzehr wird zur Gefahr! Rückruf von Veggie-Produkt bei Edeka

Teilen

Wegen Glasstücken in einer Mayonnaise wird das Produkt zurückgerufen. Betroffen sind hauptsächlich die Handelsmärkte EDEKA und Marktkauf. © Michael Bihlmayer/IMAGO

Der Hersteller Jütro ruft seine Salatmayonnaise zurück. Der Grund dafür sind mögliche Glasstücke im Produkt. Betroffen sind die Supermärkte EDEKA und Marktkauf.

Jüterborg - Der Feinkost und Konservenproduzent Jütro ruft die „EDEKA Bio MY VEGGIE Salatmayonnaise“ zurück. In dem Produkt könnten sich Glasstücke befinden. Dies teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Vom Rückruf betroffen ist die Salatmayonnaise mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 14.11.2022.

Arikelname: EDEKA Bio MY VEGGIE Salatmayonnaise Hersteller: Jütro GmbH & Co. KG Produktgröße: 250 ml Glas Mindesthaltbarkeitsdatum: 14.11.2022 Grund des Rückrufes Glasstücke im Produkt

Rückruf bei Edeka: Glasstücke in Salatmayonnaise gefunden

Große Vorsicht ist geboten. In einzelnen Gläsern des betroffenen Mindesthaltbarkeitsdatums, können Glasstücke enthalten sein, schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung. Jütro rät aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes vom Verzehr des Produktes ab. Hauptsächlich seien EDEKA und Marktkauf von dem Rückruf betroffen.

Es sei umgehend auf den Rückruf reagiert und die Salatmayonnaise aus dem Verkauf genommen, schreibt Jütro. Artikel mit anderen Mindesthaltbarkeitsdaten seien nicht betroffen. Kunden und Kundinnen, die die Salatmayonnaise bereits gekauft haben, können sich das Produkt gegen den Kaufpreis erstatten lassen. Auch ohne Vorlage eines Kassenbons kann die Mayonnaise bei den Handelsketten abgegeben werden. (vk)