Beliebte Erdnussbutter wegen Salmonellenverdachts zurückgerufen: Verbraucher sollten aufpassen

Von: Stella Henrich

Die amerikanische Behörde für Lebensmittel und Arzneimittel warnt vor dem Verzehr bestimmter Erdnussbutterprodukten der Marke „JIF“. Verkauft wird das beliebte Produkt auch in Deutschland.

München/Ohio ‒ Finger weg von Erdnussbutter der Marke JIF. Der Rückruf der Erdnussbutterprodukte erfolgt aufgrund eines möglichen Befalls mit Salmonellen. Die Warnung spricht die amerikanische Behörde FDA auf ihrer Webseite aus.

Die Produkte wurden innerhalb der USA und weiteren Drittländern sowie in Spanien vertrieben. Die genannten Produkte werden derzeit nicht erkenntlich in Deutschland verkauft. Jedoch besteht die Möglichkeit, dass Verbraucher die Marke online oder direkt in EU-Mitglied- und Drittstaaten, in die ein Vertrieb stattgefunden hat, erworben haben könnten.

Finger weg von der Erdnussbutter der Marke JIF des Herstellers J.M. Smucker Company. (Symbolbild) © U.S. Food & Drug Administration kurz: FDA

Ernussbutter-Rückruf: Lotnummern und Produktdaten vergleichen

Betroffen sind die Produkte mit den Lotnummern 1274425 bis 2140425. Die Lotnummer ist neben dem Mindesthaltbarkeitsdatum angegeben. Derzeit ist allerdings noch unklar, inwieweit die erhältlichen Produkte hierzulande betroffen sind, schreibt Der Westen auf seiner Internetseite. Es werde dringend von Verzehr abgeraten, wenn die Lotnummer und Produktdaten übereinstimmten.

Mögliche Symptome nach dem Verzehr von den Salmonella-Bakterien können Unwohlsein, Durchfall, Erbrechen und Fieber sein. Verbraucher müssen in diesem Fall einen Arzt aufsuchen, und sofort auf Verdacht auf Salmonellen hinweisen. Die Inkubationszeit nach Verzehr beträgt in der Regel 48 Stunden, selten bis zu drei Tage. Diese Symptome können bei Kleinkindern, immungeschwächten und älteren Menschen verstärkt auftreten.

Die FDA warnt ebenfalls davor, die genannten Produkte als Futtermittel für Tiere zu verwenden.

Ernussbutter-Rückruf: Kontakt zum Hersteller

Verbraucher haben die Möglichkeit, direkt mit dem Hersteller des Produkts über den Link Kontakt aufzunehmen.

Immer wieder kommt es zu Rückrufen von Produkten im Lebensmittelhandel. Erst im März dieses Jahres wurde bundesweit eine Warnung für „Bio Cashewmus“ ausgesprochen, da ein höherer Anteil Erdnuss für Menschen mit Erdnussalleeregie eine lebensbedrohliche Gesundheitsgefahr darstellen kann.