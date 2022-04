Ferrero-Rückruf mit neuen „kinder“-Produkten wieder ausgeweitet - wusste Konzern seit Monaten von Problem?

Kurz vor Ostern

Schokoladeneier, Mixtüten und Schoko-Bons: Verschiedenste Produkte der Marke „kinder“ sollten keinesfalls verzehrt werden. Hier die Übersicht der zurückgerufenen Produkte.

Update vom 8. April 2022, 10.25 Uhr: Noch einmal ruft Ferrero sechs weitere „kinder“-Produkte zurück, der Rückruf wird zum wiederholten Mal erweitert. Es handelt sich großteils um Weihnachtsprodukte, die im Laufe des April ablaufen. Wer von den Weihnachtssüßigkeiten noch welche im Schrank hat, sollte also vor dem Verzehr anhand der folgenden Liste nachprüfen.

Ferrero-Rückruf: Wusste Konzern schon länger von Problemen?

Mit der neuesten Erweiterung des Rückrufs auf sechs neue „kinder“-Produkte hat das Unternehmen Ferrero auch zugestanden, dass die ersten Fälle schon deutlich früher bekannt wurden als bisher gedacht. Ferrero hat laut Focus am Donnerstag eingeräumt, dass bereits am 15. Dezember 2021 Salmonellen festgestellt wurden.

Fast die Hälfte aller bisher gemeldeten Infektionen stammt laut Focus aus Großbritannien, wo bereits am 7. Januar der erste Fall nachgewiesen worden war. In Deutschland seien bislang vier bestätigte und drei mutmaßliche Fälle bekannt. Betroffen sind eine Reihe weiterer EU-Länder: In Belgien, Irland, Luxemburg, den Niederlande, Norwegen, Schweden und wohl auch Frankreich wurden Fälle gemeldet, so der Focus.

Erweiterung des Rückrufs in Deutschland erfolgt sicherheitshalber, so Ferrero

Ferrero gibt in einer Pressemitteilung (zu finden auf der Website des Unternehmens) an, dass bislang keins der Produkte auf dem deutschen Markt positiv auf die Salmonellen-Erreger getestet wurde. Der Rückruf erfolge also freiwillig. Das Unternehmen arbeite mit Lebensmittelbehörden und Einzelhändlern daran, dass die gefährdeten Produkte aus dem deutschen Markt entfernt werden, was inzwischen gelungen sein müsste, so Ferrero in der Pressemitteilung.

Neue „kinder“-Produkte mit Salmonellen-Gefahr (Stand 8. April): Rückruf erneut erweitert

Kinder Überraschung Maxi Classic Ei Weihnachten 100g, EAN VB: 4008400230726 (MHD 20.04.2022)

EAN VB: 4008400230726 (MHD 20.04.2022) Kinder Überraschung Maxi Rosa Ei Weihnachten 100g, EAN VB: 4008400231723 (MHD 20.04.2022)

EAN VB: 4008400231723 (MHD 20.04.2022) Kinder Mix Stiefel 219g, EAN VB: 8000500371435 (MHD 20.04.2022)

EAN VB: 8000500371435 (MHD 20.04.2022) Kinder Mix Geschenktüte 193g EAN VB: 800050037055 (MHD 20.04.2022)

EAN VB: 800050037055 (MHD 20.04.2022) Kinder Maxi Mix Plüsch 133g, EAN VB: 4008400270326 (MHD 20.04.2022)

EAN VB: 4008400270326 (MHD 20.04.2022) Kinder Mix Tisch-Adventskalender, EAN VB: 8000500242131 (MHD 20.04.2022)

Hintergrund zum Rückruf von Ferrero: Was sind Salmonellen und warum sind sie gefährlich?

Eine Salmonellen-Erkrankung ist eine typische Lebensmittelinfektion, die Durchfall verursacht, fasst die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zusammen. Die Erreger vermehren sich im Magen-Darm-Trakt. Am häufigsten gelangen die Salmonellen über Lebensmittel in den Verdauungstrakt des Menschen, ist auf der Website der Bundeszentrale nachzulesen. Außerdem ist wissenswert, dass sich die Bakterien deutlich schneller auf ungekühlten Lebensmitteln vermehren.

Plötzlicher Durchfall, Kopf- und Bauchschmerzen, allgemeines Unwohlsein und gelegentlich auch Erbrechen sind gängige Symptome der Salmonellen-Erkrankung, so die Website der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Häufig trete leichtes Fieber auf, in seltenen Fällen könne es auch zu schweren Krankheitsverläufen, wie beispielsweise einer Blutstrominfektion (Sepsis), mit auch hohem Fieber kommen.

Erstmeldung vom 7. April 2022, 16.51 Uhr: Alba - Der italienische Konzern Ferrero ruft eine Reihe von „kinder“-Produkten zurück. Der Grund ist eine mögliche Kontamination mit Salmonellen (Salmonella Typhimurium). Bis zum 5. April wurden europaweit bereits 134 Fälle gemeldet.

Der erste Fall wurde am 7. Januar 2022 im Vereinigten Königreich entdeckt. Seit dem 17. Februar 2022 wurden auch anderswo in Europa Fälle identifiziert. Bis zum 5. April 2022 waren insgesamt 134 Fälle gemeldet worden, hauptsächlich bei Kindern unter zehn Jahren. Auch für Deutschland wird jetzt gewarnt*. Der Konzern hat hierzulande offenbar vorsorglich einen Rückruf* gestartet.

Betroffen sind die folgenden „kinder“-Produkte, von deren Verzehr dringend abgeraten wird:

kinder Überraschung 3er Pack (3x 20g) Classic Ei

EAN VB: 4008400240329

Mindesthaltbarkeitsdatum: 10.04. – 21.06.2022

(3x 20g) Classic Ei EAN VB: 4008400240329 Mindesthaltbarkeitsdatum: 10.04. – 21.06.2022 kinder Überraschung 3er Pack (3x 20g) Rosa Ei

EAN VB: 4008400480329

Mindesthaltbarkeitsdatum: 10.04. – 21.06.2022

(3x 20g) Rosa Ei EAN VB: 4008400480329 Mindesthaltbarkeitsdatum: 10.04. – 21.06.2022 kinder Überraschung 4er Pack (4x20g)

EAN VB: 4008400240527

Mindesthaltbarkeitsdatum: 21.08.2022

(4x20g) EAN VB: 4008400240527 Mindesthaltbarkeitsdatum: 21.08.2022 kinder Schoko-Bons 125g, 200g, 300g, 200g + 25g gratis, 300g + 50g gratis, 350g, 500g

EAN VB:

5413548280189

5413548283128

4008400621722

4008400280127

4008400621920

8000500269633

5413548015552

Mindesthaltbarkeitsdatum: 28.05. – 28.08.2022

125g, 200g, 300g, 200g + 25g gratis, 300g + 50g gratis, 350g, 500g EAN VB: 5413548280189 5413548283128 4008400621722 4008400280127 4008400621920 8000500269633 5413548015552 Mindesthaltbarkeitsdatum: 28.05. – 28.08.2022 kinder Schoko-Bons White 200g

EAN VB: 8000500289877

Mindesthaltbarkeitsdatum: 31.05. – 29.09.2022

200g EAN VB: 8000500289877 Mindesthaltbarkeitsdatum: 31.05. – 29.09.2022 kinder Überraschung Maxi Classic Ei 100g

EAN VB: 4008400231327

Mindesthaltbarkeitsdatum: 21.08.2022

100g EAN VB: 4008400231327 Mindesthaltbarkeitsdatum: 21.08.2022 kinder Überraschung Maxi Rosa Ei 100g

EAN VB: 4008400230825

Mindesthaltbarkeitsdatum: 21.08.2022

100g EAN VB: 4008400230825 Mindesthaltbarkeitsdatum: 21.08.2022 kinder Mini Eggs Haselnuss 100g

EAN VB: 8000500196809

Mindesthaltbarkeitsdatum: 21.08.2022

100g EAN VB: 8000500196809 Mindesthaltbarkeitsdatum: 21.08.2022 kinder Mini Eggs Cacao 100g

EAN VB: 8000500361207

Mindesthaltbarkeitsdatum: 21.08.2022

100g EAN VB: 8000500361207 Mindesthaltbarkeitsdatum: 21.08.2022 kinder Mini Eggs kinder Schokolade 100g

EAN VB: 8000500234303

Mindesthaltbarkeitsdatum: 21.08.2022

100g EAN VB: 8000500234303 Mindesthaltbarkeitsdatum: 21.08.2022 kinder Mix Bunte Mischung 1 32g

EAN VB: 4008400313221

Mindesthaltbarkeitsdatum: 21.08.2022

32g EAN VB: 4008400313221 Mindesthaltbarkeitsdatum: 21.08.2022 kinder Mix Körbchen 86g

EAN VB: 8000500350911

Mindesthaltbarkeitsdatum: 21.08.2022

86g EAN VB: 8000500350911 Mindesthaltbarkeitsdatum: 21.08.2022 kinder Mix Tüte 193g

EAN VB: 8000500371466

Mindesthaltbarkeitsdatum: 21.08.2022

193g EAN VB: 8000500371466 Mindesthaltbarkeitsdatum: 21.08.2022 kinder Happy Moments 162g

EAN VB: 8000500284391

Mindesthaltbarkeitsdatum: 28.05. – 28.08.2022

162g EAN VB: 8000500284391 Mindesthaltbarkeitsdatum: 28.05. – 28.08.2022 kinder Happy Moments mini mix – Grüße Edition 162g

EAN VB: 8000500284391

Mindesthaltbarkeitsdatum: 28.05. – 28.08.2022

– Grüße Edition 162g EAN VB: 8000500284391 Mindesthaltbarkeitsdatum: 28.05. – 28.08.2022 kinder Überraschung Maxi Ei Schlümpfe 100g

EAN VB: 8000500269008

Mindesthaltbarkeitsdatum: 19.08. – 18.09.2022

100g EAN VB: 8000500269008 Mindesthaltbarkeitsdatum: 19.08. – 18.09.2022 kinder Mini Eggs Mix 250g

EAN VB: 8000500295168

Mindesthaltbarkeitsdatum: 21.08.2022

250g EAN VB: 8000500295168 Mindesthaltbarkeitsdatum: 21.08.2022 kinder Maxi Mix Plüsch 133g

EAN VB: 4008400271323

Mindesthaltbarkeitsdatum: 21.08.2022

Alle anderen Ferrero-Produkte, einschließlich anderer kinder-Produkte in Deutschland, sind von diesem Rückruf nicht betroffen.

Nach Angaben der Verbraucherzentrale Hamburg nehmen etliche Supermärkte die Produkte auch ohne Kassenzettel zurück. Genannt werden hier Netto, Edeka, Rewe, Penny, Kaufland, Aldi und Lidl.

Der Kundenservice kann, soweit aktuell erreichbar, unter den folgenden Kontaktdaten erreicht werden:

Ferrero MSC GmbH & Co. KG Consumer Service 60624 Frankfurt

Tel.: +49 (0)69 / 665 666-0 (Montag – Freitag 8:30 – 17:30 Uhr)

Mail: consumerservice@ferrero.com

