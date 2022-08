Rückruf: Erneut wird vor Verzehr einer Sesampaste aus Oldenburg gewarnt

Von: Stella Henrich

Teilen

Das Oldenburger Unternehmen Al Shalati muss seine Sesampaste „Chtoura Garden – Ground Sesame Paste Tahina“ aus dem Verkauf zurückrufen. Es war auch im Online-Handel erhältlich.

Oldenburg ‒ Das Unternehmen Al Shalati Großhandel hat wegen des Nachweises von Salmonellen vorbeugend das Produkt „Chtoura Garden – Ground Sesame Paste Tahina“ im 400 Gramm-Plastikbecher aus dem Handel zurückgerufen. Der Artikel gelangte in Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein in den Verkauf, wird aber auch in Online-Shops wie Amazon den Verbraucher angeboten.

Die Sesampaste im 400 Gramm Plastikbecher des Herstellers Al Shalati Großhandel darf nicht verzehrt werden. © Hersteller Al Shalati Großhandel

Als Grund für den Rückruf gibt das Unternehmen den Nachweis von Salmonellen an. Diese seien in 25 Gramm einer Probe gefunden worden. Da Salmonellen gefährliche Durchfallerkrankungen auslösen können, wird vom Verzehr dringend abgeraten. Die betroffene Ware kann im Handel zurückgegeben werden.

Angaben zum Produkt:

Hersteller Kaadan Al Shalati Großhandel, Oldenburg Produktname Chtoura Garden – Ground Sesame Paste Tahina Packungsgröße 400 Gramm-Plastikbecher Mindestenshaltbarkeitsdatum 06.2023 Los-Nummer L#175 R PTC, SR Grund des Rückrufs Nachweis von Salmonellen

Es ist nicht zum ersten Mal, dass die Oldenburger eine Sesampaste zurückrufen müssen. Bereits im Juni wurde vor dem Verzehr der „Al Goto Sesame Tahini“ der Firma Al Shalati Großhandel gewarnt. Auch damals bestand Salmonellengefahr.

Rückruf: Verbraucherschützer warnen vor Verzehr der Paste

Das Bundessamt für Verbraucherschutz warnt vor dem Verzehr von mit Salmonellen-Bakterien belasteten Lebensmitteln. Als Folge könnten Unwohlsein, Durchfall, Erbrechen, und Fieber auftreten. Verbraucher sollten in diesem Fall einen Arzt aufsuchen, und sofort auf den Verdacht auf Salmonellen hinweisen. Die Inkubationszeit nach Verzehr beträgt etwa 48 Stunden, selten bis zu drei Tage. Diese Symptome können bei Kleinkindern, immungeschwächten und älteren Menschen verstärkt auftreten.

Diese Viren und Bakterien machen uns krank Fotostrecke ansehen

Mit unserem Verbraucher-Newsletter bleiben Sie immer auf dem neusten Stand in Sachen Verbraucherinformationen und Produktrückrufe.