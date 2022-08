Rückruf: Fitnessprodukt kann Allergie hervorrufen

Chrom VI

Mit allergischen Reaktionen ist nicht zu spaßen. Sportler sollten bei der Verwendung von Lederhandschuhen vorsichtig sein: Ein Rückruf wurde veröffentlicht.

München - Sportler legen meist besonders Wert auf ihre Gesundheit. Vorsichtig sollten Athletinnen und Athleten aber sein, die einen Fitness-Handschuh der Marke Chiba Gloves gekauft haben. Der Hersteller startete einen Rückruf. Der Grund: Das Produkt weist einen erhöhten Chrom-Gehalt auf und kann deshalb allergische Reaktionen auslösen.

Rückruf von Fitnesshandschuh: Erhöhter Chrom VI-Gehalt

Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit warnt vor Verwendung des Produkts. Betroffen ist der Handschuh „Fitnesshandschuh 40400 Power“ für Herren. Die betroffenen Produkte sind mit der Produktionslot F-3288 versehen. Die entsprechende Kennzeichnung finden Kundinnen und Kunden im Inneren des Handschuhs. Der Hersteller Chiba Gloves weist außerdem darauf hin, dass lediglich Handschuhe mit weißem Leder von dem Rückruf betroffen sind. Das gleiche Produkt in Schwarz bestehe aus einem anderen Material, heißt es in einer Mitteilung.

Aus Gründen des vorsorglichen Verbraucherschutzes nahm das Unternehmen die weißen Lederhandschuhe vom Markt. Kundinnen und Kunden, die diese bereits erworben haben, werden gebeten, sie zurückzusenden oder bei ihrem Verkäufer zurückzugeben. Onlinekunden werden direkt informiert, gab das Unternehmen bekannt.

+ Der weiße Lederhandschuh der Marke Chiba Gloves kann allergische Reaktionen auslösen. © Chiba Gloves Germany GmbH

Produkte der Marke Chiba Gloves werden zum Beispiel beim Sporthändler Bergzeit, bei Kaufland oder auf Amazon verkauft. „Bei Rückgabe wird der kostenlose und unverzügliche Austausch zu einem gleichwertigen Ersatz, oder Kaufpreis angeboten“, schreibt der Hersteller.

Lederhandschuh enthält Chrom VI: Verbreitete Allergie in Deutschland

Wie das Bundesamt für Risikobewertung (BFR) informiert, gehören Chrom VI-Allergien zu den am häufigsten auftretenden Allergien in Deutschland. Das BFR rechnet mit mehr als einer halben Million Betroffener. Eine Allergie äußert sich typischerweise durch einen Ausschlag oder ein Ekzem an der Kontaktstelle.

Die analytische Nachweisgrenze für Chrom VI in Kleidung liegt bei und drei mg je kg Leder. Chrom VI befinden sich anderem in Farben und Lacken, Leder und Holzschutzmitteln. Da der Stoff in Produkten für Verbraucher nicht erkennbar ist, fällt es Allergikern häufig schwer, Kontakt zu vermeiden.

Zahlreiche Supermärkte wie Rewe und Edeka mussten kürzlich eine Rostbratwurst zurückrufen, weil diese allergische Reaktionen auslösen könnte: Der Hersteller hatte vergessen, einen Inhaltsstoff zu Kennzeichnen, auf den viele Kundinnen und Kunden allergisch reagieren. (sf)

Mit unserem Verbraucher-Newsletter bleiben Sie immer auf dem neusten Stand in Sachen Verbraucherinformationen und Produktrückrufe.