Rückruf: Häagen Dazs weitet Speiseeis-Warnung aus –Grund ist ein Abbauprodukt

Von: Stella Henrich

Der Eis-Rückruf der Marke Häagen-Dazs muss drastisch ausgeweitet werden. In mehr als zehn Sorten wurde ein krebserregendes Abbauprodukt von Ethylenoxid nachgewiesen.

München ‒ Der Hersteller General Mills ruft in Kooperation mit Genuport Trade GmbH erneut viele verschiedene Eis -Produkte seiner Marke Häagen-Dazs zurück. Von dem Rückruf betroffen sind im Speziellen Vanilla-Eiscremeprodukte. Die entsprechenden Chargen werden aus allen ausgewählten Supermärkten aus den Kühlregalen genommen.

Dieser Rückruf betrifft Vanille in Pints, Mini-Cups und Bulk. Andere Formate oder Geschmacksrichtungen von Häagen-Dazs-Produkten sind nach Angaben des US-Herstellers nicht betroffen und werden nicht ersetzt oder erstattet.

Ethylenoxid (ETO) ist ein Pestizid und Sterilisationsmittel. „Bei Häagen-Dazs verwenden wir ETO in keinem unserer Produkte, welche regelmäßig nach den nationalen Standards getestet werden. Die genannten Spurengrade von ETO können auf eine Zutat (Vanilleextrakt) zurückgeführt werden, die von einem unserer Lieferanten bereitgestellt wird. Die Menge des nachgewiesenen Stoffes überschreiten die zulässigen Schwellenwerte in Bezug auf regulatorische Standards geringfügig“, so General Mills in einer Pressemeldung.

Erneut muss der Hersteller General Mills seine Eis-Produkte der Marke Häagen-Dazs aus dem Handel zurückrufen. © Produktwarnung.eu

Von dem Rückruf sind folgende Artikel betroffen:

Artikel Barcode Mindesthaltbarkeitsdatum Belgian Chocolate 460ml 3415581113716 16.03.2023 – 29.4.2023 Macadamia Nut Brittle 460ml 3415581122015 16.03.2023 – 29.4.2023 Cookies & Cream 460ml 3415581152715 16.03.2023 – 29.4.2023 Vanilla Caramel Brownie 95ml 3415581377712 16.03.2023 – 29.4.2023 Belgian Chocolate 95ml 3415581533712 16.03.2023 – 29.4.2023 Cookies & Cream 95ml 3415581534719 16.03.2023 – 29.4.2023 Pralines & Cream 460ml 3415581153019 16.03.2023 – 29.4.2023 Duo Belgian Chocolate & Strawberry 420ml 3415582302713 16.03.2023 – 29.4.2023 Duo Vanilla Bownie & Raspberry 420ml 3415582304717 16.03.2023 – 29.4.2023 Duo Vanilla Hazelnut & Caramel 420ml 3415582305714 16.03.2023 – 29.4.2023 Quelle: Rewe Media Center

Bereits im Juli dieses Jahres wurden diese Produkte aus dem Verkauf genommen:

Häagen-Dazs Vanilla 460 ml

Barcode: 3415581101010

MHD bis einschließlich 21.05.2023

Häagen-Dazs Vanilla 95ml

Barcode: 3415581311716

MHD bis einschließlich 21.05.2023

Häagen-Dazs Classic Collection 4 x 95 ml (380 ml)

Barcode: 3415581505719

MHD bis einschließlich 21.05.2023

Konsumenten, die eine betroffene Packung Häagen-Dazs gekauft haben, können diese in den Handel zurückbringen, wo Ihnen der Verkaufspreis erstattet wird. Andere Häagen-Dazs Produkte können laut Hersteller bedenkenlos verzehrt werden.

Was ist Ethylenoxid?

Laut der Verbraucherzentrale Hamburg ist Ethylenoxid ein Pflanzenschutz- und Begasungsmittel und wird zur Bekämpfung von Bakterien und Pilzen eingesetzt. Als solches ist es in Europa verboten, in anderen Ländern wie der Türkei oder Indien wird es jedoch noch eingesetzt. Aufgrund von Importen kann es deshalb immer wieder vorkommen, dass auch auf dem deutschen Markt Lebensmittel landen, die mit Ethylenoxid verunreinigt sind.

ist Ethylenoxid ein Pflanzenschutz- und Begasungsmittel und wird zur Bekämpfung von Bakterien und Pilzen eingesetzt. Als solches ist es in Europa verboten, in anderen Ländern wie der Türkei oder Indien wird es jedoch noch eingesetzt. Aufgrund von Importen kann es deshalb immer wieder vorkommen, dass auch auf dem deutschen Markt Lebensmittel landen, die mit Ethylenoxid verunreinigt sind. Ethylenoxid wird von dem Bundesinstitut für Risikobewertung als krebserregend und erbgutschädigend eingestuft. Rückstände in Lebensmitteln seien daher grundsätzlich „unerwünscht“. Werden Grenzwerte überschritten, kommt es zum Rückruf. Seit September 2020 wurde Ethylenoxid vor allem in Sesam und sesamhaltigen Produkten wie Tahin, Müsli, Knäckebrot, Gebäck, Sesamöl oder Salattoppings nachgewiesen.

