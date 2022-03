Rückruf: Bundesamt warnt vor gefährlichen Bakterien in Süßwaren – Infizierte meldepflichtig

Von: Anna Lorenz

Aktuell wird eine Süßware zurückgerufen.

In einer Süßware wurden gefährliche Bakterien entdeckt. Der Rückruf des Produkts läuft, bereits Erkrankte müssen sich beim Gesundheitsamt melden.

Sinzheim - „Plötzlicher Durchfall, Kopf- und Bauchschmerzen, allgemeines Unwohlsein und gelegentlich auch Erbrechen“, das sind laut infektionsschutz.de die Symptome, die bei einer Infektion mit dem Erreger drohen, den die Kosebate GmbH bei Eigenkontrollen in nun zurückgerufenen Süßwaren gefunden hat. Vor dem Produkt der Marke Alburj warnt nun auch das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit.

Rückruf: Ansteckende Erreger in Süßwaren - Produkt bereits länger in Umlauf

Um genau zu sein, handelt es sich bei dem Produkt um „Alburj – Halva mit extra Pistazien (800 Gramm)“ mit dem Herstellungsdatum 07.02.2021. Diese süße Delikatesse war laut Hersteller in Eigenkontrollen aufgefallen; im Werk sei es Kosebate zufolge zu „Abweichungen von der Produktspezifikation“ bezüglich der Ware gekommen. Es ist nicht der erste Fall, in dem Halva, das optisch an weißen Nougat erinnert, Gegenstand eines Rückrufs war.

Rückruf: Ansteckende Bakterien in Süßigkeit - Infektion bewirkt Meldepflicht

Laut Hersteller wurden in der Stichprobe des Halvas Salmonellen nachgewiesen. Diese Bakterien vermehren sich im Magen-Darm-Trakt von Tier und Mensch und sind besonders leicht zu übertrage. Insbesondere eine Kreuzkontamination, sprich das Kontaminieren von bisher unbetroffenen Lebensmitteln, ist schnell passiert. Eine gründliche Hygiene ist daher wichtig.

Die Bakterien können die sogenannte Salmonellose, eine Magen-Darm-Erkrankung, die laut Robert-Koch-Institut als „die klassische Lebensmittelinfektion“ bekannt ist, auslösen. Diese ist vor allem für Kinder und Senioren, Schwangere und Menschen mit schwachem Immunsystem gefährlich. Es kann zu schweren, teilweise lebensbedrohlichen Krankheitsverläufen kommen. Nähere Details finden Sie in diesem Video:

Da die Erkrankung teilweise langwierig sein und die Infektiösität Monate anhalten kann, sind Betroffene gemäß dem Infektionsschutzgesetz verpflichtet, namentlich beim Gesundheitsamt gemeldet zu werden.