„Vom Verzehr wird abgeraten!“ Verbraucherschutz warnt vor Süßspeise - Salmonellen nachgewiesen

Von: Patrick Mayer

Teilen

Neue Lebensmittelwarnung des Verbraucherschutzes: In der Süßspeise „Halva mit Pistazien“ eines Bremer Herstellers werden Salmonellen festgestellt. Vom Verzehr wird abgeraten.

München/Bremen - Ölsamen, Honig und Zucker bilden die Basis für eine Süßspeise, die sich zwischen Indien, Iran, Türkei und dem Balkan mit Serbien großer Beliebtheit erfreut. Die Rede ist von Halva, einer schmackhaften Konsistenz, die mit Vanille und/oder Kakao, Mandeln und/oder Pistazien vermischt wird.

Lebensmittelwarnung der Verbraucherzentrale: Halva mit Pistazien kann Salmonellen enthalten

Je nach Herkunft wird auch Hartweizengries (Griechenland) hinzu gegeben. Tee, Kaffee, Wein - Halva bietet sich als Beilage zu verschiedenen Getränken und beliebig als Nachspeise zu herzhaften Gerichten an. Auch auf dem deutschen Markt hat sich die Süßwarenspezialität aus Asien längst durchgesetzt.

Doch: Vor einem Halva-Produkt warnt die Verbraucherzentrale in einer ihrer jüngsten Lebensmittelwarnungen vom 28. Oktober. Konkret geht es um die Sorte „Halva mit Pistazien“ des Herstellers Efefirat Warenvertriebs GmbH, der diese Süßspeise laut Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit in den Bundesländern Berlin, Bremen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein vertreibt.

Beliebte Süßspeise aus Vorder- und Zentralasien: Halva mit Pistazien. © IMAGO / YAY Images

„In dem Produkt wurden Salmonellen festgestellt“, heißt es in der aktuellen Lebensmittelwarnung der Verbraucherzentrale. Die Folge: ein Produkt-Rückruf. Laut Online-Portal produktwarnung.eu ruft die Efefirat Warenvertriebs GmbH den Artikel „Halva mit Pistazien“ in der 350g-Schale mit dem Haltbarkeitsdatum 22.06.2024 und der Los-Kennzeichnung PND 2206 zurück. „Vom Verzehr wird abgeraten“, heißt es in dem Bericht.

Produkt-Rückruf: Efefirat ruft Halva mit Pistazien zurück - Lebensmittelwarnung vor Salmonellen

Das Online-Portal für Produktwarnungen schreibt weiter: „Der Verzehr von mit Salmonella-Bakterien belasteten Lebensmitteln kann Unwohlsein, Durchfall, eventuell Erbrechen und Fieber auslösen. Verbraucher müssten in diesem Fall einen Arzt aufsuchen, und sofort auf den Verdacht auf Salmonella hinweisen.“ Die Erreger der Salmonellen vermehren sich im Magen-Darm-Trakt von Menschen und rufen eine typische Lebensmittelinfektion hervor. Durchfall ist das häufigste Symptom für eine Erkrankung.

Angaben dazu, ob das Geld erstattet wird und wo die Schalen zurückgegeben werden können, gibt es nicht. Erst Ende September hatte die Firma Hubi ihr Produkt „Halva Pistachio“ zurückgerufen, ebenfalls wegen des Verdachts auf Salmonellen. Weitere Beispiele gab es in der jüngeren Vergangenheit. (pm)