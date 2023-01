Käse-Rückruf: Großhändler ruft Produkt aus Frankreich zurück - Es wurde auch in Deutschland verkauft

Von: Ines Baur

Ein französischer Hersteller ruft seinen veganen Käse zurück. (Symbolbild) © Rüdiger Wölk/Imago

Ein Großhändler ruft veganen Käse aus Frankreich zurück und warnt die Kundschaft eindringlich, das Produkt nicht zu verzehren.

München/Paris - Käse ist ein beliebtes Lebensmittel. Ebenso beliebt sind bei vielen Menschen die pflanzlichen Alternativen: veganer Käse. Oft hergestellt aus Mandeln, Cashews oder Kokosnuss. Ein Großhändler ruft aktuell veganen Käse eines Herstellers aus Frankreich zurück. Betroffen von dem Rückruf sind verschiedene Jay & Joy Produkten. Es bestehe der dringende Verdacht, dass der vegane Käse mit Listerien (Listeria Monocytogenes) kontaminiert sei.

Lebensmittelrückruf für veganen Käse wegen Listerien

Der Hersteller der veganen Käse-Produkte hat einen eigenen Shop in Paris. Wie er auf seiner Homepage mitteilt, seien die Jay & Joy Produkte auch bei Händlern in ganz Europa zu erwerben. Man bittet eingehend, folgende vegane Käse-Sorten weder zu verzehren noch weiterzuverkaufen. Betroffen seien alle Chargen von folgenden Sorten, informiert produktwarnung.eu:

Betroffen sind alle Chargen der folgenden Artikel

Vegan pate / foie gras

Jean Jacques vegan maroilles

Jeanne vegan blauwe kaas

Jil vegan geitenkaas

Josephine vegan brie

Joy vegan geraspelter Käse

Jil, Joséphine, Jeanne, Jean Jacque, Joie gras, Jeta frais, Joy Prairie, Joy Râpé, Parmi Joy, Joy Montagnard Nature, Joy Montagnard Fumé, Joy Montagnard Poivre, Jil Vrac, Joséphine Vrac, Jeanne Vrac, Jean Jacque vrac, Joy Bloc, Jeta Bloc

Betroffene Produkte können in Bayern, Baden Württemberg, Hamburg und im Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen im Handel sein. „Sie können das Produkt an Udea zurücksenden, Sie können dies arrangieren, indem Sie sich an Ihren regulären Verkäufer wenden“, schreibt der Großhändler. Für weitere Informationen wende man sich an: info@udea.nl.

Listerien können schwere Krankheitsverläufe haben

Listerien tauchen immer wieder bei Lebensmittel-Stichproben auf. Beispielsweise in Wurst, Käse oder Geflügelfleisch. Eine Listerien-Erkrankung bricht in der Regel innerhalb von 14 Tagen nach der Infektion aus. Symptome können Durchfall und Fieber sein. Schwangere, Senioren und Menschen mit geschwächtem Abwehrsystem können schwerere Krankheitsverläufe mit Blutvergiftung und Hirnhautentzündung entwickeln. Bei Schwangeren kann sogar ohne Symptome das Kind geschädigt werden.