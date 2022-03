Rückruf von Käse: Hersteller warnt vor „scharfkantige Kunststoffstückchen“ - Produkt auch bei Rewe verkauft

Von: Christina Denk

In einem Käse können Kunststoffstückchen enthalten sein. Der Hersteller warnt eindringlich. Alle betroffenen Produkte sollten in die Läden zurückgebracht werden.

Cham - „Kleine, weiße, gegebenenfalls scharfkantige Kunststoffstückchen“ - so steht es in der Warnung des Käserückrufs*. Es besteht eine mögliche Verschluckungs- und Gesundheitsgefahr. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Partikel sich in der Packung befinden, sei zwar klein, aber ernst zu nehmen.

Die Goldsteig Käsereien Bayerwald GmbH ruft ihren Goldsteig Mozzarella schnittfest gerieben zurück. Betroffen sind die 200g-Packungen mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 30. April 2022 und 06. Mai 2022. Die Produkte wurden bundesweit verkauft. Lebensmittelwarnung.de führt als betroffene Bundesländer Bayern, Hamburg, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Sachsen und Thüringen an. Unter anderem bei Rewe* ist die Mozzarella-Sorte zu finden. Alle weiteren Sorten, Produkte und Mindesthaltbarkeitsdaten der Marke Goldsteig seien nicht betroffen, betont das Unternehmen in der Mitteilung.

Rückruf von Goldsteig Mozzarella: „Kleine, weiße, gegebenenfalls scharfkantige Kunststoffstückchen“ im Käse

Grund für den Rückruf ist eine mögliche Verunreinigung einiger Packungen. In einzelnen Produkten könnten sich „kleine, weiße, gegebenenfalls scharfkantige Kunststoffstückchen“ befinden. „Das Risiko des Eintrags von Kunststoffstückchen in den Packungen ist sehr gering, kann jedoch nicht gänzlich ausgeschlossen werden“, so das Unternehmen. Im Sinne des vorbeugenden Verbraucherschutzes wird daher vom Verzehr abgeraten.

Goldsteig ruft seinen geriebenen Mozzarella in der 200g Packung zurück. Es können Kunststoffstückchen enthalten sein. © Screenshot Goldsteig

Rückruf von Goldsteig Mozzarella: Verbraucher sollen Produkte zurückgeben

Käufer des Goldsteig Mozzarellas sollen sich an die jeweiligen Verkaufsstellen wenden und die Produkte zurückbringen, informiert der Hersteller. Im Laden erfolgt anschließend ein Umtausch des Produkts oder eine Erstattung des Kaufpreises.

Goldsteig Mozzarella schnittfest gerieben 200g

Mögliche Verschluckungs-/Gesundheitsgefahr: Kunststoffstückchen können enthalten sein

Mindesthaltbarkeitsdaten: 30. April 2022 und 06. Mai 2022

Bundesweiter Verkauf

Lebensmittelwarnung vom 18. März 2022

Verunreinigung ist eine der häufigsten Ursachen für Lebensmittelwarnungen*. Teilweise betreffen die Rückrufe auch nur bestimmte Bevölkerungsgruppen. Bei einem Brotaufstrich sollten aktuell beispielsweise Soja-Allergiker aufpassen*. (chd) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.