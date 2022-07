Spielzeug-Rückruf: Erstickungsgefahr für Kleinkinder

Von: Stella Henrich

Der Discounter Tedi ruft seine bunten Stretch-Raupen zurück. Es können sich Teile vom Spielzeug lösen und Kleinkinder daran ersticken.

Dortmund ‒ Der Discounter Tedi mit Sitz in Dortmund ruft das Spielzeug „Stretch-Raupen“ von 25 Zentimeter Länge zurück. Als Grund für den Rückruf gibt das Unternehmen an, dass sich Kleinteile von der Stretch-Raupe lösen und Kleinkinder daran ersticken könnten.

Es wird dringend dazu geraten, die Raupen nicht in Reichweite von kleinen Kindern oder Babys aufzubewahren. Am besten sei, die Raupen zu entsorgen oder sie in einer Discounter-Filiale zurückzugeben.

Diese Stretch-Raupen gelangten in den Handel. Es wird dringend geraten, diese Kleinkindern und Babys NICHT zum Spielen zu geben. © Tedi (Symbolbild)

Rückruf von Stretch-Raupen: Produkt wurde ein halbes Jahr verkauft

Die Artikel wurden vom 22. Januar bis zum 15. Juni für zwei Euro bei Tedi verkauft. Produkttests wiesen nach Angaben des Discounters die Bildung von Kleinteilen nach.

Angaben zum Artikel:

Artikel Stretcch Raupe, 25 cm Hersteller Johntoy, Niederlande Verkauft durch Tedi GmbH & Co. KG Verkaufszeitraum 22.02.2022 bis zum 15.06.2022 Artikel-Nummer 55626001241000000200 Grund des Rückrufs lösen von Kleinteilen vom Spielzeug Gefahr für Kleinkinder Erstickung durch Kleinteile

Kunden können sich bei Fragen direkt an die Hotline +49 231 55577-0 oder per Mail an info@tedi.com an das Unternehmen wenden.

