„Knorr Fix“-Würzmischung wird zurückgerufen - der Hintergrund erscheint absurd

Große Stücke macht man dann eher aus Seitan (= Weizengluten, traditionell aus der asiatischen Küche, aber auch Abfallprodukt der "glutenfrei"-Welle). Das Zeug anpampen, in Form kneten, würzen und in Brühe kochen, am Stück oder in Scheiben. Danach kann man's wie ein Trumm Fleisch verarbeiten, Stücke schneiden, als Schnitzel panieren, anbraten, in ein schönes "Gulasch" reinhauen. Bildet auch feine Röststoffe fürs gute Aroma und macht keine Blähungen so wie das ganze Sojazeug für Leute, die es nicht gewohnt sind. Jemanden mit Zöliakie, also nicht nur einer leichten Glutenunverträglichkeit kann man damit natürlich umbringen.....

Ich wette, Sauerbraten aus Seitan ist auch schon erfolgreich probiert worden.