Lidl-Mandelmus von Rückruf betroffen – Hersteller des Bio-Produkts warnt vor „allergischer Reaktion“

Teilen

Das Bundesamt für Verbraucherschutz ruft ein Bio-Mandelmus zurück, das in Deutschland bei Lidl verkauft wird. Der Verzehr kann unter Umständen allergische Reaktionen hervorrufen.

München/Neckarsulm – Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit veröffentlichte am Donnerstag (6. April) eine Warnung. Sie betrifft das bei Lidl erhältliche Produkt „Maribel Bio Mandelmus braun“ im 250-Gramm-Glas. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass die Chargen mit den Mindesthaltbarkeitsdaten (MHD) vom 29. Januar 2024 und 30. Januar 2024 Erdnüsse enthielten, hieß es.

Lidl-Mandelmus von Rückruf betroffen – allergische Reaktion bei Verzehr des Produkts möglich

Eine Gefahr durch das Produkt „Maribel Bio Mandelmus braun“ der MHD 29. und 30. Januar 2024 besteht laut Hersteller Papayiannis Bros S.A nur für Erdnuss-Allergiker. „Aufgrund der möglichen allergischen Reaktion durch den Verzehr sollten Personen mit einer Erdnuss-Allergie den Rückruf unbedingt beachten und das betroffene Produkt keinesfalls konsumieren“, erklärte das griechische Unternehmen seinen Warenrückruf. Für alle anderen Menschen sei das Produkt weiterhin uneingeschränkt zum Verzehr geeignet.

Der griechische Hersteller Papayiannis Bros S.A. hat das Lidl-Produkt „Maribel Bio Mandelmus braun, 250g“ zurückgerufen. © Lidl

Lidl, der größte Discounter-Konzern der Welt, teilte indes mit, dass man aus „Gründen des konsequenten Verbraucherschutzes“ sofort reagiert und das betroffene Produkt bereits aus dem Verkauf genommen habe.

So gehen vom Warenrückruf betroffene Kunden vor

Wer eine Erdnuss-Allergie hat und das betroffene Produkt mit besagten Mindeshaltbarkeitsdaten deshalb zurückgeben möchte, kann dies unkompliziert in allen Lidl-Filialen in Deutschland tun. Den Kaufpreis erhalten Verbraucherinnen und Verbraucher auch ohne die Vorlage eines Kassenbons vom Discounter zurückerstattet.

Rückrufe kommen immer wieder vor, Grund dafür sind in der Regel Fehler in der Produktion. Zuletzt warnte auch der Supermarkt Kaufland vor einem Käse-Produkt, in dem die gesundheitsgefährdende Lebensmittelkeime Listerien nachgewiesen wurden. Diese können eine grippeähnliche Erkrankung hervorrufen.