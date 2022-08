Chemische Rückstände: Getränkehersteller ruft Mineralwasser zurück - Mehrere Bundesländer betroffen

Von: Patrick Mayer

In Teilen Süddeutschlands: Rückruf eines Mineralwassers

Ein deutscher Getränkehersteller ruft ein Mineralwasser mit einem bestimmten Mindesthaltbarkeitsdatum zurück. Das Unternehmen bedauert den Vorfall.

München/Schwollen - Es ist der zweite Produkt-Rückruf zu einem Mineralwasser in Deutschland binnen weniger Tage. Erst kürzlich hatte das Unternehmen „Bad Dürrheimer“ einen Produktrückruf im Rahmen des Verbraucherschutzes gestartet. Betroffen ist das Bio-Mineralwasser des Getränkeherstellers aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis in Baden-Württemberg. Am Mittwoch (24. August) sah sich auch ein Wettbewerber aus dem Südwesten zu einem Rückruf von Mineralwasser veranlasst.

Rückruf zu Mineralwasser: „Abweichungen in Geruch und Geschmack“ wegen chemischer Rückstände

Konkret: Das rheinland-pfälzische Unternehmen „Markengetränke Schwollen GmbH“ ruft vorsorglich eines seiner Mineralwasser mit einem bestimmten Mindesthaltbarkeitsdatum zurück. Bei einzelnen Flaschen sei nicht auszuschließen, dass chemische Rückstände auftreten, die zu „Abweichungen in Geruch und Geschmack“ führen könnten, teilte das Unternehmen mit Sitz in Schwollen im Landkreis Birkenfeld an diesem Mittwoch mit.

Betroffen vom Rückruf ist dem Unternehmen zufolge das Produkt „Berg Quellen Medium B2 Mehrweg Glasflasche 0,75l“, und zwar ausschließlich mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 1. August 2024 und der Uhrzeit 13 bis 18.30 Uhr. Diese Angabe sei rechts unten auf dem großen Hauptetikett der Flasche zu finden, hieß es aus Schwollen zum Produkt-Rückruf. Nach Angaben des Unternehmens wurde das Produkt vor allem in Rheinland-Pfalz, im Saarland sowie in Baden-Württemberg, in Nordrhein-Westfalen und in Hessen vertrieben.

Die Schwollen GmbH äußerte Bedauern über den Vorfall. Kunden, die das entsprechende Produkt gekauft hätten, könnten es bei ihrem jeweiligen Händler zurückgeben, hieß es in der Erklärung des Getränkeherstellers weiter.

Rückruf von Markengetränke Schwollen GmbH: Mineralwasser kann komischen Geschmack haben

Die „Markengetränke Schwollen GmbH“ produzieren ihr Mineralwasser in der gleichnamigen Hochwald-Hunsrück Nationalparkgemeinde. Neben dem Wasser zählen Erfrischungsgetränke wie Apfelschorle, ColaMix oder Zitronen-Limonade zur Produktpalette des Unternehmens, das 1982 in Rheinland-Pfalz gegründet wurde. Das nur rund 500 Einwohner zählende Schwollen im Landkreis Birkenfeld ist für seine mittelständische Mineralwasserindustrie bekannt. (pm/dpa)