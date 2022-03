Netto startet Gemüse-Rückruf: Beim Verzehr drohen Schnittwunden

Von: Anna Lorenz

Bambussprossen gelten als gesundes Gemüse und beliebte Zutat. © Ajafoto Panthermedia/imago

Bambussprossen sind ein Trend auf den Einkaufszetteln vieler gesundheitsbewusster, kulinarischer Geniesser. Doch ein Rückruf gibt der Zutat nun einen bitteren Beigeschmack.

Maxhütte-Haidhof - Wenn man Bambus hört, denkt man hierzulande vielleicht an Sichtschutzmatten auf dem heimischen Balkon oder Gartenmöbel im Siebzigerjahrelook. Doch Bambussprossen sind schon lange auch in deutschen Küchen angekommen. Das Gemüse ist gern verwendeter Bestandteil diverser asiatischer Gerichte und laut dem Umweltschutz-Blog pandoo dank „Kieselsäure [...] gut für das Immunsystem [...] und kräftigend für Haut, Haare und Nägel sowie ein straffes Bindegewebe.“ Was Bambus noch so alles kann, zeigt Ihnen dieses Video:

Rückruf: Gefahr im Glas - Netto warnt vor Splittern in Bambussprossen

Wie das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit mitteilt, ist aber zumindest bei den Bambussprossen von Netto momentan Vorsicht geboten: Der Discounter startet aktuell einen Rückruf für “Santori Bambussprossen in Streifen“ (330 Gramm-Glas, 175 g Abtropfgewicht) mit Mindesthaltbarkeitsdatum vom 27.07.2024. Das Produkt ist bundesweit vielfach über das Kassenband gerollt.

In den Santori „Bambussprossen in Streifen“ (330 Gramm-Glas, 175 g Abtropfgewicht) von Discounter Netto können sich Glasscherben verstecken. © Screenshot 1prospekte.de

„Es kann nicht sicher ausgeschlossen werden, dass Glasscherben in einzelnen Gläsern des oben genannten Artikels enthalten sein können“, so die Mitteilung. Entsprechende Artikel sind mittlerweile aus dem Verkauf genommen worden. Auch ohne Kassenzettel kann man die Gläser bei Netto zurückgeben. Der Kundenservice des Dicounters steht für Fragen unter der Rufnummer 0800 200 0015 (Montag bis Samstag, 6.00 Uhr bis 22.30 Uhr) zur Verfügung. Betroffene Kunden werden angehalten, das Produkt bitte nicht zu verzehren - verständlich, denn die gesundheitsfördernde Wirkung der Bambussprossen teilen verschluckte Glasspitter sicherlich nicht und auch in Schokoriegeln sind sie definitiv nicht zu empfehlen. (askl)