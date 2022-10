Spanien: Großer Nuss-Rückruf in Supermärkten - Behörde warnt vor Gefahr für die Gesundheit

Von: Judith Finsterbusch

Unter anderem in abgepackten Mandeln, die in Spanien verkauft werden, wurden Metallteile gefunden. © Ángel García (Symbolfoto)

Spaniens Lebensmittelaufsicht warnt vor dem Verzehr von abgepackten Nüssen aus verschiedenen Supermärkten. Von dem Rückruf ist unter anderem Lidl betroffen.

Madrid – Die spanische Lebensmittelaufsicht (AESAN) warnt vor dem Verzehr von abgepackten Mandeln, Erdnüssen und Nuss-Mischungen aus verschiedenen Supermärkten. Der Rückruf betrifft gleich mehrere Ketten. Grund für die groß angelegte Warnung, so heißt es in einer Mitteilung von AESAN, sind „Metallteile in abgepackten Nüssen mit verschiedenen Seriennummern und Mindesthaltbarkeitsdaten“. Die betroffenen Produkte wurden offenbar nicht nur in mehreren Supermärkten in Spanien verkauft, sondern auch ins europäische Ausland exportiert, berichtet costanachrichten.com.

Spanien und Europa betroffen: Rückruf von abgepackten Nüssen in vielen Supermärkten

So hat Lidl auch in Deutschland abgepackte Mandeln aus den Regalen nehmen müssen, berichtet merkur.de. Die betroffenen Nüsse stammen offenbar allesamt von der Firma Borges Agricultural & Industrial Nuts mit Hauptsitz in Katalonien. Verkauft werden die abgepackten Produkte in Spanien in mehreren Supermärkten und jeweils unter unterschiedlichen Markennamen. Betroffen von dem Rückruf sind laut Lebensmittelaufsicht in Spanien unter anderem Mandeln, Erdnüsse und Nuss-Mischungen, die in Filialen der großen Ketten Lidl, Consum, Carrefour, Día und Eroski verkauft wurden. Wer betroffene Produkte gekauft hat, wird aufgerufen, diese auf keinen Fall zu verzehren und die abgepackten Nüsse zum Supermarkt zurückzubringen. Die Supermärkte selbst hätten die betroffenen Packungen bereits aus den Regalen genommen, auch das Europäische Schnellwarnsystem für Lebensmittel, RASFF, sei informiert.

Von dem Rückruf wegen Metallteilen in abgepackten Nüssen sind laut AESAN in Spanien folgende Produkte betroffen:

Marke Alesto (Eigenmarke von Lidl)

Almendra frita miel (frittierte Mandeln mit Honig), 150g-Packung mit Mindesthaltbarkeitsdatum zwischen 19. Februar 2023 und 20. Juni 2023

Marke Consum (Eigenmarke des gleichnamigen Supermarkts)

Cacahuetes fritos con miel (frittierte Erdnüsse mit Honig), 150g-Packung mit Mindesthaltbarkeitsdatum zwischen 27. Januar 2023 und 20. Juni 2023

Marke Carrefour (Eigenmarke des gleichnamigen Supermarkts)

Cacahuetes con miel (Erdnüsse mit Honig), 125g-Packung mit Mindesthaltbarkeitsdatum zwischen 19. Februar 2023 und 20. Juni 2023

Marke Día (Eigenmarke des gleichnamigen Supermarkts)

Snack Maniac! Cacahuetes fritos con miel (frittierte Erdnüsse mit Honig), 200g-Packung mit Mindesthaltbarkeitsdatum zwischen 19. Februar 2023 und 20. Juni 2023

Marke Eagle (unter anderem im Sortiment der Supermärkte Hipercor, El Corte Inglés und Día)

Cocktail a la miel y sal (Nussmischung mit Honig und Salz), 75g-Packung mit Mindesthaltbarkeitsdatum zwischen 6. Januar 2023 und 9. April 2023

Cacahuetes a la miel y sal (Erdnüsse mit Honig und Salz), 40g-Packung mit Mindesthaltbarkeitsdatum zwischen 15. Februar 2023 und 20. Juni 2023

Cacahuetes a la miel y sal (Erdnüsse mit Honig und Salz), 90g-Packung mit Mindesthaltbarkeitsdatum zwischen 27. Februar 2023 und 6. April 2023

Cacahuetes a la miel y sal (Erdnüsse mit Honig und Salz), 75g-Packung mit Mindesthaltbarkeitsdatum zwischen 6. Januar 2023 und 1. Juni 2023

Marke Eroski (Eigenmarke des gleichnamigen Supermarkts)

Cacahuetes fritos con miel (frittierte Erdnüsse mit Honig), 100g-Packung mit Mindesthaltbarkeitsdatum zwischen 17. März 2023 und 25. Mai 2023

Wie die Lebensmittelaufsicht in Spanien mitteilt, wurden die entsprechenden Produkte „in weiten Teilen des Landes und in anderen Ländern“ vertrieben. Die Behörde warnt wegen der Metallteile in den Nuss-Packungen vor Gesundheitsrisiken im Fall von Verzehr.