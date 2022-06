Tee-Rückruf: Mate wird aus dem Regal genommen - Warnung vor abführender Wirkung

Von: Stella Henrich

Verbraucherschützer warnen vor dem Verzehr eines Mate-Tees, der auch in Bayern verkauft wurde. Es könnten Rückstände eines Pflanzenschutzmittels enthalten sein.

München ‒ Wie das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit auf seiner Internetseite mitteilt, hat das Unternehmen Orienta Food für das Produkt Kharta Yerba Mate einen Rückruf gestartet. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass in dem Produkt erhöhte Rückstände des Pflanzenschutzmittels Anthrachinon enthalten sind, teilt das Unternehmen in einer Presseerklärung mit. Und warnt Verbraucher vor dem Verzehr des Produkts. Anthrachinon kann abführende Wirkung auf den menschlichen Organismus haben. Betroffen sind die zwei Arten in grüner und weißer Verpackung von 250 Gramm mit jeweils 20 Teebeuteln.

Kharta Yerba Mate inn weißer und grüner Verpackung wird aus dem Regal genommen. (Symbolbild) © Orienta Food

Rückruf in verschiedenen Bundesländern: Auf Aufdruck achten

Die Produkte gelangten in Bayern, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt und Thüringen in den Handel. Kunden, die die Artikel erworben haben, erhalten bei Vorlage des Kaufbelegs den Kaufpreis erstattet.

Warnung vor Artikeln mit dem Aufdruck:

KHARTA – Yerba Mate mit dem Produktionsdatum (MAF) 10-2021 und

dem Mindesthaltbarkeitsdatum (EXP) 09-2024

KHARTA – Yerba Mate mit dem Produktionsdatum (MAF) 11-2021 und

dem Mindesthaltbarkeitsdatum (EXP) 10-2024

