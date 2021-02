Rückruf: Penny warnt vor Verzehr von Wurst - Discounter äußert sich zu verwirrendem Hinweis

Gefahr durch Salmonellen

Penny muss eine Wurst aus dem Verkauf nehmen, weil sie gesundheitliche Schäden verursachen könnte. Mit dem Rückruf sorgte der Discounter zunächst für Verwirrung.

Köln - Wurst-Liebhaber aufgepasst: Penny warnt vor dem Verzehr einer bestimmten Wurst, die beim Discounter im Regal zu finden ist. Es handelt sich um „Schweineknacker“ der Marke „Schildauer“ mit dem Haltbarkeitsdatum 24.02.2021 und der Chargennummer 210404.

Es sei „nicht auszuschließen, dass sich Salmonellen in einzelnen Packungen des betroffenen Artikels“ befinden, schreibt Penny auf seiner Homepage. „Gesundheitliche Beeinträchtigungen“ wie Fieber, Bauchschmerzen, Erbrechen und Durchfall könnten aus dem Konsum der Wurst resultieren.

Rückruf bei Penny: Wurst könnte mit Salmonellen verunreinigt sein

Schwere Krankheitsverläufe sind demnach bei Säuglingen, Kleinkindern, Senioren und Menschen mit geschwächtem Immunsystem nicht auszuschließen. Ende des vergangenen Jahres hatte Penny eine falsch deklarierte Schokolade zurückrufen müssen.

Sowohl das Unternehmen der Rewe Group als auch der Produzent „SFW Schildauer Fleisch- und Wurstwaren GmbH“ leiteten deshalb einen Rückruf ein und nahmen die Ware aus dem Verkauf. Penny wies darauf hin, dass lediglich Packungen mit genau dieser Chargennummer und Mindesthaltbarkeitsdatum betroffen sind. Ob es sich um eine möglicherweise kontaminierte Wurst handelt, können Kunden anhand des Etiketts erkennen. Der Kaufpreis wird auch ohne Kassenbon erstattet.

Penny sorgt auf Homepage mit Text zum Rückruf für Verwirrung

Penny sorgte mit dem Rückruf auf seiner Homepage allerdings für Verwirrung. Der Discounter schrieb, dass das Produkt nur „in Teilen von Sachsen-Anhalt“ angeboten wurde. In der Überschrift war allerdings von einem „regionalen Warenrückruf“ die Rede, der für die Bundesländer Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Berlin, Hessen und Niedersachsen gilt.

Penny reagierte inzwischen auf Anfrage von Merkur.de zur Klärung des Sachverhalts und sprach von einem „Formatierungsfehler“. Demnach war die zurückgerufene Wurst nicht nur in Märkten in Sachsen-Anhalt im Verkauf. Korrekt muss es lauten: „Das Produkt wurde bei Penny Markt GmbH in Teilen von Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen, Thüringen, Berlin, Hessen und Niedersachsen angeboten“, wie Pressesprecher Andreas Krämer richtigstellte.

Rückruf: Penny reagiert auf Merkur.de-Anfrage

Rückrufe sind keine Seltenheit. Zuletzt musste der Supermarkt-Konkurrent Edeka ein Produkt aus dem Regal nehmen, weil es möglicherweise mit Glasstückchen verunreinigt war. Mit unserem brandneuen Verbraucher-Newsletter bleiben Sie immer auf dem neusten Stand in Sachen Verbraucherinformationen und Produktrückrufe. (mt)

