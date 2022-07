Sicherheitswesten zurückgerufen - weil sie nicht ausreichend reflektieren

Von: Stella Henrich

Teilen

Vor Schutzwesten der Marke „Sesam“ wird gewarnt. Sie bieten nicht ausreichenden Sichtbarkeitsschutz. © Rapex

Das europäische Schnellwarnsystem RAPEX warnt vor der Schutzweste der Marke „Sesam“. Der Grund sind Sicherheitsmängel bei der Sichtbarkeit.

München ‒ Das europäische Schnellwarnsystem RAPEX informiert über den Rückruf von Sicherheitswesten der Marke „Sesam“. Grund sei, dass die Weste hat keine ausreichend retro-reflektierende Oberfläche ausweise. Dadurch ist der Benutzer in Situationen, in denen eine hohe Sichtbarkeit erforderlich ist, nicht ausreichend sichtbar.

Das Produkt entspreche weder der Verordnung über persönliche Schutzausrüstung noch der europäischen Norm EN 1150, teilt die Behörde mit. Sie empfiehlt, die Weste in den jeweiligen Verkaufsstellen zurückzugeben.

Schutzweste „Sesam“ - Angaben zum Produkt:

Produkt Sicherheitsweste Kategorie Schutzausrüstung Marke Sesam Vertriebs GmbH Modell-Nummer B33700 Herkunftsland China Strichcode 4011989337007 Benachrichtungsnummer RAPEX A12/01082/22 Grund des Rückrufs Sicherheitsmängel bzgl. Sichtbarkeit

Produktrückruf: Europäische Behörde ordnet Rückruf an

Erst kürzlich hatte das Behördennetzwerk für gesundheitlichen Verbraucherschutz in Europa vor einer Maske aus China gewarnt. Da sie nicht den EU-Sicherheitsstandards genügt. Immer wieder kommt es zu Warnungen und Rückrufen durch die RAPEX. Übrigens gehören Schutz- und Warnwesten zur Grundausstattung im Auto. Das gilt auch für gemietete Fahrzeuge. Im Ernstfall bieten sie auf der Straße Sicherheit, wenn es zu einem Unfall kommt. Wer also mit dem Pkw in den Urlaub verreist, sollte prüfen, ob er eine geeignete Weste im Kofferraum hat. Sonst drohen bis zu 200 Euro Bußgeld im europäischen Ausland.

Die rechtliche Grundlage für die Veröffentlichung der RAPEX-Meldungen ist Art. 16 der Richtlinie 2001/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. Dezember 2001 über die allgemeine Produktsicherheit. Urheber der Veröffentlichung ist die EU-Kommission. Urheber der Meldungen an sich sind die jeweils zuständigen Marktüberwachungsbehörden in der EU. In Deutschland sind dies die zuständigen Marktüberwachungsbehörden der einzelnen Bundesländer. Ausschlaggebend sind einzig und allein die auf der Webseite der Kommission gemachten Angaben.

Affenpocken: Historie, Ansteckung, Ausbreitung, Symptome, Impfschutz Fotostrecke ansehen

Mit unserem Verbraucher-Newsletter bleiben Sie immer auf dem neusten Stand in Sachen Verbraucherinformationen und Produktrückrufe.