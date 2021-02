Deutschlandweiter Reis-Rückruf: Akute Verletzungsgefahr droht

Produkt von Edeka und Marktkauf

Ein Händler ruft aktuell deutschlandweit Reis zurück. Die betroffene Ware wurde bei Edeka und Marktkauf verkauft. Für Kunden besteht Verletzungsgefahr.

Deutschland – Bundesweit war ein Produkt in den Edeka- und Marktkauf-Filialen, das zu Verletzungen führen kann, wie RUHR4.de * * berichtet.

In einem öffentlichen Rückruf warnt ein Händler vor eventuellen Glassplittern in Reis-Packungen.* Die Ware sollte nicht mehr verwendet werden und kann in den Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird erstattet. *RUHR24.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.