Brot-Rückruf bei Rewe drastisch ausgeweitet: Deutlich mehr Produkte betroffen als gedacht

Von: Leyla Yildiz

Bei Rewe wurde Früchtebrot verkauft, das vom Hersteller nun zurückgerufen wurde. (Archivbild) © Teutopress/Imago

Ein großer Backwaren-Rückruf bei Rewe wird nun drastisch ausgeweitet. Offenbar sind mehr Produkte betroffen, als zunächst gedacht.

Update vom 1. Februar, 15.49 Uhr: Bereits Ende Januar musste der Hersteller Emil Reimann mehrere Chargen seines Original Dresdner Früchtebrots zurückrufen. Der Grund: In der Zutat „Zimt gemahlen“ wurden Rückstände von 2-Chlorethanol, einem Abbauprodukt des Pflanzenschutzmittels Ethylenoxid, nachgewiesen. Nun weitet der Hersteller seinen Rückruf auf zusätzliche Chargen und weitere Produkte aus.

Rückruf von Süßwaren des Herstellers Emil Reimann: Diese Produkte sind betroffen

Neben dem Original Dresdner Früchtebrot wird nun dringend vor dem Verzehr der Emil-Reimann-Produkte Zimt-Stollen (750 g, Produktnummer 59046, Charge: 2139411, MHD: 31.03.2022) und Zimt-Ministollen (250 g, Produktnummer 25089, Charge: 2139411, MHD: 30.01.2022) gewarnt. Bei den Produkten Gebrannte Mandeln, Gebrannte Erdnüsse und Original Dresdner Früchtebrot sind weitaus mehr Chargen betroffen.

Rückruf: Original Dresdner Früchtebrot - 500 g, Produktnummern 15600 und 15000

Chargennummer Mindesthaltbarkeitsdatum 2143411 28.01.2022 2145211 09.02.2022 2146222 17.02.2022 2147522 26.02.2022 2134533 27.02.2022 2138133 20.03.2022 2138511 24.03.2022 2138533 24.03.2022 2140111 04.04.2022 2141311 13.04.2022 2142522 22.04.2022 2145411 11.05.2022 2149211 06.06.2022 2145111 13.05.2022

Rückruf: Gebrannte Mandeln - 200 g, Produktnummer 12083

Chargennummer Mindesthaltbarkeitsdatum 2143111 30.01.2022 2141111 31.01.2022 2144211 01.02.2022 2144311 10.02.2022 2145211 15.02.2022 2146111 20.02.2022 2147111 22.02.2022 2148311 02.03.2022 2148511 05.03.2022 2149111 08.03.2022 2149311 08.03.2022 2148411 31.03.2022

Rückruf: Gebrannte Erdnüsse - 200 g, Produktnummer 12084

Chargennummer Mindesthaltbarkeitsdatum 2145111 08.02.2022 2149111 07.03.2022

Die Emil Reimann GmbH weist darauf hin, dass ausschließlich die genannten Produkte mit den oben aufgelisteten Chargennummern betroffen sind. Gleiche Produkte mit anderen Chargennummern sind nicht betroffen. Die betroffenen Produkte können gegen Erstattung des Kaufpreises auch ohne Vorlage des Kassenzettels in Ihrer Einkaufsstätte zurückgegeben werden.

Außerdem werden derzeit Süßigkeiten zurückgerufen*.

Erstmeldung vom 31. Januar: Köln - Schon wieder gibt es einen Lebensmittelrückruf*: Dieses Mal ist ein Produkt betroffen, das über die Supermarktkette Rewe* vertrieben wurde. Wie der Hersteller Emil Reimann in einer Pressemitteilung bekannt gibt, ruft er vorsorglich einige Chargen seines Früchtebrots zurück, in dem die Zutat gemahlener Zimt verarbeitet ist.

Im Detail handelt es sich dabei um das Original Dresdner Früchtebrot in einer Verpackungsgröße von 500g. Die Artikel-Nummer lautet 15000 und die EAN 4035637150008. Dabei sind folgende Chargen betroffen:

Rückruf von Früchtebrot: Mehrere Chargen müssen aus dem Verkehr

Chargennummer Mindesthaltbarkeitsdatum 2134533 27.02.2022 2138133 20.03.2022 2138511 24.03.2022 2138533 24.03.2022 2140111 04.04.2022 2141311 13.04.2022 2142522 22.04.2022

In dem Zimt sind kleine Rückstände von 2-Chlorethanol nachgewiesen worden. „Beim Verzehr der betroffenen Produkte kann eine Gesundheitsgefahr nicht ausgeschlossen werden“, heißt es in der Pressemitteilung der Unternehmens. Darum bittet es, das Produkt nicht zu essen und in den Supermarkt zurückzubringen. Eine Rückerstattung des Geldes ist auch ohne Kassenzettel möglich. (ly) *Merkur.de/verbraucher und ruhr.24.de sind ein Angebot von IPPEN.MEDIA

