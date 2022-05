Rückruf: Vorsicht, Gammel-Salami mit Salmonellen belastet - Gesundheitsgefahr besteht

Von: Laura May

Ein Salami-Rückruf trifft Geschäfte in mehreren Bundesländern. Wurst könnte mit Salmonella- sowie Listeria-Bakterien belastet sein.

Stuttgart – In sechs Bundesländern Deutschlands wurde Salami verkauft, die möglicherweise Gesundheitsrisiken birgt. Der Stuttgarter Feinkosthändler Di Gennaro warnt vor dem Verzehr der in mehreren Bundesländern vertriebenen italienischen Salami mit dem Produktnamen Salame Cacciatore italiano DOP.

Salami-Rückruf wegen Salmonellengefahr: Händler warnt vor Verzehr

Die Wurst des italienischen Herstellers Villani könnte Konsumenten krank machen. Das betroffene Produkt sollte keinesfalls mehr verzehrt werden, da es mit Salmonella- sowie Listeria-Bakterien belastet sein könnte. Wer die Salami isst, könnte Salmonellen bekommen.

Bundesweiter Rückruf der Salami Cacciatore./Symbolbild © cynoclub/Imago

Salami-Rückruf: „Bei Säuglingen kann die Erkrankung lebensgefährlich werden“

„Die Symptome einer Salmonellen-Erkrankung können Unwohlsein, Durchfall, Erbrechen und/oder Fieber sein. Die Inkubationszeit nach Verzehr beträgt i.d.R. 48 Stunden, selten bis zu drei Tage. Bei Säuglingen, Kleinkindern, Senioren und Menschen mit einem geschwächten Immunsystem kann die Erkrankung verstärkt auftreten und unter Umständen lebensbedrohlich werden“, so die Information auf lebensmittelwarnung.de.

Di Gennaro vertreibt diese Schweinesalami der italienischen Firma Villani demnach in sechs Bundesländern: Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Hessen, NRW und Rheinland-Pfalz. Vertrieben wurde sie an Filialen verschiedener Handelskonzerne, Einzelhändler, Metzgereien sowie Feinkostgeschäfte. Verbraucher können diese in den jeweiligen Verkaufsstätten zurückbringen.