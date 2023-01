Sturzgefahr und Verletzungsrisiko: Outdoor-Hersteller ruft europaweit Wanderstiefel zurück

Von: Markus Hofstetter

Ein Hersteller ruft Wanderstiefel zurück, weil Sturz- und Verletzungsgefahr besteht. Der Besitzer kann diese im Laden zurückgeben oder per Post zurückschicken.

Bozen - Der italienische Outdoor-Hersteller Salewa hat einen europaweiten, freiwilligen Rückruf gestartet. Das berichtet das Portal „Produktrückruf“. Dabei geht es um Wanderstiefel des Modells „Alp Trainer 2 Mid GTX Hiking Boots“, die vor dem April 2022 produziert wurden. Betroffen sind sowohl die Damen- als auch die Herrenversion des Stiefels.

Salewa ruft Wanderstiefel zurück: Betroffenen Modelle lassen sich am Artikelcode erkennen

Als Grund für den Rückruf gibt Salewa ein Sturz- und Verletzungsrisiko an. Eine Gefahr kann dann bestehen, wenn der Besitzer seinen „Alp Trainer 2“ im Knöchelbereich locker oder gar nicht schnürt. Wenn die Ösen oder Schnürsenkelhaken nicht genutzt werden, kann es zu gefährlichen Situationen kommen.

Laut Salewa ist es dann „unwahrscheinlich, aber möglich, dass sich der Schnürsenkelhaken an der Innenseite des einen Stiefels an einem losen Stahlseil an der Innenseite des anderen Stiefels verfangen kann“. Das kann zu einem Stolpern oder sogar einem Sturz führen.

Die betroffenen Modelle lassen sich an dem Artikelcode erkennen, der auf einem Label an der Innenseite der Schuhzunge zu finden ist.

Artikelcode Herrenversion: 61382

Artikelcode Damenversion: 61383

Salewa startet Rückruf von Wanderstiefel: Besitzer kann Schuhe im Laden zurückgeben

Die Wanderstiefel sollten nicht mehr getragen und zum Umtausch an Salewa zurückgegeben werden. Dafür bietet der Hersteller unterschiedliche Möglichkeiten an. Der Besitzer kann die Schuhe in dem Geschäft abgeben, in dem er sie gekauft hat. Möglich ist auch die Rückgabe bei jedem autorisierten Salewa-Händler. Im Laden hat man die Möglichkeit, sich ein Ersatzmodell auszuwählen.

Die Schuhe können aber auch direkt an Salewa zurückgeschickt werden. Eine Anleitung hat der Hersteller auf seiner Homepage zur Verfügung gestellt. Allerdings muss der Besitzer in diesem Fall die Kosten für die Rücksendung selbst tragen.

Kunden können sich an eine der folgenden Kontaktstellen wenden, um mehr über das weitere Vorgehen zu erfahren:

Deutschland: support_de@salewa.com +49 89 120 895883

Österreich: support_at@salewa.com +43 720 230812

Italien: support_it@salewa.com +39 0471 1660107

Schweiz: support_ch@salewa.com +41 22 539 15 17

Frankreich: support_fr@salewa.com +33 9 74 59 16 96

Spanien: support_es@salewa.com +34 93 220 80 51

Vereinigtes Königreich: support_uk@salewa.com +44 1322 918493

International: support_int@salewa.com +44 1322 918493

Salewa hat den Rückruf zeitlich begrenzt. Er endet am 31. Dezember 2023.