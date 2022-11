Rückruf: Vorsicht Schimmelpilzgift in Nüssen von Aldi Nord - Nierenschäden möglich

Von: Stella Henrich

Teilen

Hersteller ruft „Trader Joe`s Pistazien Kerne“ via Aldi-Nord zurück. (Produktbild) © Aldi Nord

Aldi Nord nimmt Pistazienkerne aus dem Verkauf. Als Grund gibt der Händler ein Schimmelpilzgift an, das bei einer Untersuchung im Produkt nachgewiesen wurde. Es drohen Nierenschäden.

München ‒ Der Lieferant PL FoodCom GmbH ruft die Sorten „Trader Joe`s Pistazien Kerne geröstet“ sowie „Trader Joe`s Pistazien Kerne geröstet & gesalzen“ zurück. Die Produkte werden von Aldi Nord verkauft. Betroffen sind die gehandelten Artikel „Trader Joe`s Pistazien Mix“ mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 25.03.2023 sowie 26.03.2023.

Bei einer Untersuchung wurde in einer Probe ein erhöhter Gehalt an Ochratoxin A nachgewiesen. Ochratoxin A ist ein Schimmelpilzgift und kann Nierenerkrankungen verursachen. Die Kerne sollten daher nicht verzehrt werden. Aldi Nord hat die Ware bereits auf den Verkaufsregalen geräumt, erklärt der Händler in einer Pressemeldung zum Rückruf.

Hersteller/Lieferant PL FoodCom GmbH Betroffene Produkte Trader Joe`s Pistazien Kerne geröstet“ sowie „Trader Joe`s Pistazien Kerne geröstet & gesalzen“ Mindesthaltbarkeitsdatum 25.03.2023 und 26.03.2023 Grund des Rückrufs Ochratoxin A - ein Schimmelpilzgift Kundenhotline für Fragen 04151 83 29 588, montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr.

Dringliche Warnung: Ware im Handel zurückgeben

Kunden können die entsprechende Ware ohne Vorlage des Kassenbons bei Aldi Nord zurückgeben. Sie erhalten den Kaufpreis erstattet. Nach Angaben des Lebensmittelhändlers sind andere Mindesthaltbarkeitsdaten des Produkts sowie weitere Artikel der Marke Trader Joe`s nach aktuellem Kenntnisstand nicht von dem Rückruf betroffen. Die betroffene Ware wurde ausschließlich in der Aldi Nord Gesellschaft Lehrte (Sievershausen) gehandelt. Von dort aus ging sie in 76 Aldi-Nord-Filialen.

Ochratoxine sind eine Gruppe von Mykotoxinen (Schimmelpilzgifte). Die entsprechenden Schimmelpilze sind in der Natur weit verbreitet, beispielsweise einige Aspergillus- und Penicillin-Arten wie A. ochraceus oder P. verrucosum, schreibt das Verbraucherportal für Produktwarnung.eu. Ochratoxin A (OTA) sei das häufigste und wichtigste der Ochratoxine. Es kann schon während des Wachstums von Pflanzen gebildet werden, wenn diese von Schimmelpilzen befallen sind. Es entsteht jedoch überwiegend, wie alle Schimmelpilzgifte, durch fehlerhaften Umgang mit Agrarprodukten. So etwa bei der Ernte, der Trocknung, der Weiterverarbeitung, der Lagerung und dem Transport. Es kommt vor allem in Getreide, Hülsenfrüchten, Kaffee, Bier, Traubensaft, Rosinen und Wein, Kakaoprodukten, Nüssen und Gewürzen vor. Ochratoxin A verursacht Nierenerkrankungen.

Erst vor kurzem musste auch Kaufland seine Pistazien wegen möglicher Schimmelpilzgifte in zahlreichen Bundesländern zurückrufen. Ebenfalls betroffen: Der Discounter Lidl. Hier waren es Reis-Packungen, die Verbraucherschützer in Alarm versetzten.