Doppelter Schorlen-Rückruf: Nicht trinken – Warnung vor „gefürchtetem Verderbniserreger“

Von: Stella Henrich

Zwei bekannte Schorlen müssen aus dem Handel genommen werden. Ein Wachstum an Hefe soll dafür verantwortlich sein.

München ‒ Die Teutoburger Mineralbrunnen GmbH & Co. KG ruft seine Christinen Apfel-Schorle und Christinen Lemon-Fruit aus dem Handel zurück. Als Grund für den Rückruf gibt das Bielefelder Unternehmen an, dass bei einer mikrobiologischen Zusatzuntersuchung eine Qualitätsabweichung bei den beiden Produkten festgestellt wurde. Von dem Verzehr der beiden Schorlen rät der Hersteller den Konsumenten ab. Die beiden Getränke gelangten in Berlin, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt in den Handel.

Rückruf von zwei Schorlen: Technische Probleme im Produktionsprozess

Laut Hersteller hat die weitere Ursachenanalyse ergeben, dass sich aufgrund von technischen Problemen im Produktionsprozess bei einzelnen Flaschen ein Wachstum von Hefe gezeigt hat.

Nähere Angaben zum Rückruf:

Rückruf von zwei Christinen Schorlen: Verbraucher sollten die Finger von den Getränken lassen. (Symbolbild) © Hersteller

Hersteller Teutoburger Mineralbrunnen GmbH & Co. KG, Bielefeld Produkt Christinen MW Lemon Fruit Produkt Christinen Apfelschorle Altes Land Mindesthaltbarkeit 8. Mai 2025 Verpackungseinheit: 24 x 0,33 Literflaschen Charge (Lemon Fruit) 3663 Charge (Apfelschorle) 3670 Betroffene Bundesländer Berlin, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt Rückfragen Christinen-Team Telefon 0521 - 556 14 106

Die Apfelschorle gibt es in verschiedenen Verpackungsarten - sowohl im Glas als Mehrwegflasche als auch in der Einweg-Flasche. Laut Christinen-Team sind alle anderen Glasprodukte und weiteren Gebinde wie PET oder Tetra nicht vom aktuellen Rückruf betroffen. Der Befund beziehe sich nur auf die oben genannten Chargen.

Rückruf zweier Frucht-Schorlen - Erreger führen zu sensorischen Veränderungen der Produkte

Hefen werden laut BAV Institut für Hygiene und Qualitätssicherung bei einigen Lebensmitteln wie etwa alkoholischen Getränken und Backwagen eingesetzt. Insbesondere bei Lebensmitteln wie zum Beispiel Feinkosterzeugnisse, Käse- bzw. Käseerzeugnisse und Fruchtsäften sowie Lebensmitteln mit einem geringen Wassergehalt wie Fruchtkonzentrate seien Hefen „gefürchtete Verderbniserreger“. Sie führen zu sensorischen Veränderungen.

Ursachen für eine erhöhte Anzahl an Hefe-Erregern:

Hygienefehler bei der Herstellung

Verarbeitung kontaminierter Rohstoffe

Kreuzkontamination zwischen rohen und verarbeiteten Lebensmitteln

Fehler bei der Lagerung hohe Anzahl von Hefen in der Umgebungsluft

ungenügende Erhitzung der Lebensmittel

Quelle: BAV Institut für Hygiene und Qualitätssicherung

