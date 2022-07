Rückruf für Sesampaste: Zwölf Bundesländer betroffen – auch Bayern

Von: Stella Henrich

Erst im Juni wurde ein Sesammus zurückgerufen. Nun ruft die Oldenburger Firma Al Shalati seine Paste in zwölf Bundesländern zurück. Als Grund wird ein Salmonellenbefund angegeben.

Oldenburg ‒ Das Unternehmen Al Shalati Großhandel hat wegen des Nachweises von Salmonellen vorbeugend das Produkt „Al Gota – Sesame Tahini“ zurückgerufen. Von dem Rückruf betroffen ist eine Sesampaste in der 800-Grammpackung mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum Januar 2023. Das teilte das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) mit. Das Produkt ist in den Bundesländern Bayern, Baden-Württemberg, Berlin, Bremen, Hamburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen in den Handel gelangt.

Produktvorderseite: „Al Gota – Sesame Tahini“ - eine Sesampaste in einer 800 Grammpackung. © Institut für Hgiene und Umwelt in Hamburg

Produkt-Rückruf: Vier Personengruppen besonders gefährdet

Nach Angaben der Oldenburger Firma wurden in 25 Gramm einer Probe Salmonellen nachgewiesen. Salmonellen können gefährliche Durchfallerkrankungen auslösen. Insbesondere Säuglinge, Kleinkinder, Senioren und Menschen mit geschwächtem Abwehrsystem können schwerere Krankheitsverläufe entwickeln. „Personen, die dieses Lebensmittel gegessen haben und schwere oder anhaltende Symptome entwickeln, sollten ärztliche Hilfe aufsuchen und auf eine mögliche Salmonelleninfektion hinweisen. Sich ohne Symptome vorbeugend in ärztliche Behandlung zu begeben, ist nicht sinnvoll“, erklärt das BVL auf seiner Internetseite.

Angaben zum Produkt:

Hersteller Kaadan Alshalati Grund der Warnung Nachweis von Salmonella ssp. und Salmonella Mbankada Produktbezeichnung Sesame Tahini Algota Verpackungseinheit 800 Grammpackung Haltbarkeitsdatum Januar 2023 Los-Kennzeichnung 1066

Das Unternehmen bedauert den Vorfall und entschuldigt sich bei den Kunden. Bereits im Juni musste eine Sesampaste wegen Salmonellen zurückgerufen werden. Das Produkt wurde in drei Bundesländern verkauft.

Wer bei einer Magen-Darm-Verstimmung rasch wieder zu Appetit kommen will, dem helfen ein paar Hausmittelchen bei Durchfall und Erbrechen.

