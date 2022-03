Rückruf: Schimmelpilz in Snack entdeckt – „Negative Auswirkungen auf die Gesundheit“

Von: Anna Lorenz

Ein Hamburger Lebensmittelgroßhändler ruft wegen Pilzgiften ein weltweit verkauftes Produkt zurück. Es droht Gesundheitsgefahr.

Hamburg - Wer sich bewusst ernährt, greift bei Snacks gerne auf gesunde Alternativen zurück – doch es ist Vorsicht geboten: Der Hamburger Lebensmittelgroßhändler Fresh Nuts GmbH hat nun einen Rückruf wegen Pilzgift gestartet. Bei einem Produkt drohen erhebliche Schäden für die Gesundheit.

Rückruf: Fresh Nuts ruft Snack zurück - Krebserregendes Schimmelpilztoxin enthalten

Wie das Portal produktwarnungen.eu mitteilt, wurden in dem weltweit verkauften Snack zu hohe Mengen an Ochratoxin A (OTA) festgestellt. Dabei handelt es sich um ein Schimmelpilzgift, das seit Jahren unter lebensmittelrechtlicher Beobachtung steht. Erst im Oktober 2020 legte die EU-Komission einen Vorschlag zur Neureglementierung vor. Grund war eine Studie der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) von Juli 2020, deren Ergebnisse eine Korrektur der Grenzwerte von OTA im Lebensmittelsektor nötig scheinen ließen . Kein Wunder: Das Gift wirkt in Tierversuchen krebserregend und kann außerdem Nephropathie – also Krankheiten der Niere – hervorrufen.

Rückruf: Schimmelpilzgift in Snack von Fresh Nuts entdeckt

Betroffen sind dem Rückruf nach Feigen (250 Gramm) der Marke Kerem mit den Chargennummern 21002960 / 21003123 / 21003122 und 22000191 mit Ursprung in Spanien. Fresh Nuts weist ausdrücklich darauf hin, dass bei Verzehr „von einer negativen Auswirkung auf die Gesundheit auszugehen“ ist.

Vom Verzehr dieser weltweit verkauften Feigen ist dringend abzuraten. © Screenshot produktwarnung.eu

Und tatsächlich kann das Schimmelpilzgift im Körper großen Schaden anrichten. Während Versuche mit Mäusen und Ratten krebserregende Wirkungen des Toxins gezeigt haben, kann es auch Nephropathie, also Nierenerkrankungen, auslösen. Die Studie der EFSA kommt zu dem Schluss, dass genotoxische Wirkungen, also reversible oder irreversible Schädigung des Erbguts, durch OTA wahrscheinlich sind.

Rückruf von Feigen der Marke Kerem: Das können Verbraucher jetzt tun

Betroffene können das Produkt auch ohne Vorlage des Kassenbons in der Einkaufsstätte zurückgegeben. Wer den Snack bereits verzehrt hat, dem ist zu empfehlen, zur Abklärung etwaiger schädlicher Auswirkungen seinen Hausarzt aufzusuchen. (askl)