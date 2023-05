Rückruf von Sommerschuhen – es droht eine gefährliche Bleivergiftung

Von: Teresa Toth

Rückrufe gibt es nicht nur für Lebensmitteln, sondern auch für Textilien. Schuhe der Kette Zeeman können beim Tragen schwere Auswirkungen auf die Gesundheit haben.

Kassel – Mit den steigenden Temperaturen kramen viele Menschen wieder ihre verstaubten Sommerschuhe heraus. Sollten Sie sich dieses Jahr ein paar neue Slipper zugelegt haben, ist Vorsicht geboten: Die Textilkette Zeeman hat einen Rückruf gestartet, in dem sie vor gesundheitsschädlichen Inhaltsstoffen warnt.

Die vom Rückruf betroffenen Ibiza Damenslipper von Zeeman gibt es in zwei verschiedenen Farben. © Verbraucherzentrale/Screenshot

Rückruf von Ibiza Damenslippern von Zeeman wegen Ablagerung von Metallen: Müdigkeit und Abmagerung können Symptome sein

In den „Ibiza Damenslippern“ können sich Metalle befinden, die im schlimmsten Fall schwere körperliche Symptome hervorrufen. „Nachforschungen haben ergeben, dass die Slipper Blei und Weichmacher oberhalb des gesetzlichen Grenzwertes enthalten“, schreibt die Verbraucherzentrale. Bereits kleinste Mengen Blei lagern sich im Körper ein und können über einen längeren Zeitraum hinweg Vergiftungen verursachen, so produktwarnung.eu. Kopfschmerzen, Müdigkeit, Abmagerung sind erste Symptome.

Weichmacher reichern sich bei Verdunstung im Hausstaub an. Sie können Unfruchtbarkeit bei Männern verursachen und stehen im Verdacht, Diabetes hervorzurufen, erklärt produktwarnung.eu weiter. Von der weiteren Verwendung der vom Rückruf betroffenen Slipper von Zeeman rät die Verbraucherzentrale daher dringend ab.

Ibiza Damenslipper Artikelnummer 27141 Verkaufszeitraum März 2023 bis 9. Mai 2023

Rückruf: Ibiza Damenslipper von Zeeman können in einer Filiale zurückgegeben werden

Die Slipper wurden im Zeitraum von März 2023 bis zum 9. Mai 2023 in Filialen in Berlin, Bremen, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen und Sachsen-Anhalt verkauft. Kunden, die die betroffenen Slipper zu Hause haben, werden gebeten, diese in einer Filiale der Textilkette zurückzugeben. Der Kaufpreis wird erstattet.

