Rückruf: Staubsauger kann in Flammen aufgehen – Diese elf Modelle sind betroffen

Von: Jannis Gogolin

Mehrere Saugwischer der Firma Bissell machen Probleme. Wegen Defekten an der Batterieverwaltung gilt Brandgefahr. Der Hersteller ruft daher manche Modelle zurück.

München – So manches neues Gerät birgt neben tollen Features auch unerwünschte Funktionen, wie der Saugroboter einer Dame aus Venezuela. Ausgestattet mit künstlicher Intelligenz, fuhr das smarte Haushaltsgerät durch die Wohnung und machte Fotos von seiner Umgebung. Dabei erwischte er seine Besitzerin jedoch in einem äußerst ungünstigen Moment mit einem Schnappschuss, der den Weg in die sozialen Medien fand.

Ein ebenso ungewünschtes, wenn auch deutlich gefährlicheres Feature wohnt dem kabellosen Multi-Oberflächen-Nass-Trockensauger der Firma Bissell inne. Neben ihren angepriesenen Einsatzmöglichkeiten – saugen und wischen – sind sie in seltenen Fällen brandgefährlich.

Rückruf: Akku-Staubsauger birgt Brandrisiko – Laut Hersteller dringender Handlungsbedarf

Als Grund für den Rückruf nennt Bissell auf dessen Webseite Defekte an einigen Leiterplatinen, die für die Batterieverwaltung zuständig sind. Es besteht eine kleine Wahrscheinlichkeit, dass lokale Überhitzungen an den betreffenden Geräten auftreten. In diesem Fall bergen die defekten Modelle ein Brandrisiko. Laut Bissell gehe zwar keine Verletzungsgefahr aus, das Unternehmen wolle jedoch „jede potenzielle Gefahr für die Verbraucher minimieren“.

Alle vom Rückruf betroffene Modelle haben das Feature, Hausstaub, Krümel und weiteres aufzusaugen und zusätzlich nass zu wischen. © Bissell

Käufer können eigenständig prüfen, ob die Warnung auf ihr Gerät zutrifft. Die Modellnummer befindet sich auf der Rückseite des Frischwassertanks in einem dicken schwarzen Rechteck. Nach Angaben des Herstellers sind die Modelle betroffen, die eine der folgenden Nummern tragen:

3566N

3569N

3570N

25821

2582N

2588N

25881

2582E

25882

25883

25884

Hier finden die Besitzer von Bissell-Saugwischern ihre Modellnummer. Falls auf das Modell der Leiterplatten-Defekt zutrifft, sollten Sie es unmittelbar von der Ladestation lösen. © Bissell

Wenn Modellnummer übereinstimmt: Unmittelbare Schritte erforderlich – Brandgefahr

Falls Ihr Gerät eine der Nummern trägt, rät die Firma Bissell zu folgenden Schritten: Zuerst sollten Sie den Staubsauger unverzüglich von der Ladestation trennen. Von einer weiteren Verwendung werde dringend abgeraten. Daraufhin können Sie sich an den Kundendienst der Firma wenden, per Internet oder Telefon unter der Rufnummer (04 10 2) 21 43 00 5.

Rückruf mit einer Ausnahme: Spezielle Kennzeichnung am Wassertank

„Auch wenn Ihr Produkt sicher zu sein scheint“, rät Bissell, dem Rückruf zu folgen. Doch es gibt eine Ausnahme: Wenn auf dem Produktinformationskleber am Wassertank ein Punkt über „MACHINE“ nahe der Seriennummer zu sehen ist. Das gelte als Zeichen für einen vorgenommenen Batteriewechsel. „Diese Maschinen sind sicher zu benutzen“, so das Unternehmen.

Rückrufe gelten meist nur für ausgewählte Produkte und bestimmte Modelle. Nun mussten aber VW, Audi, Škoda, Seat etwa 40.000 Autos zurückrufen. Auch dort war Brandgefahr der Grund für die Warnung. Vor zwei Jahren passierte dem Auto-Riesen BMW ein ähnlicher Fauxpas, weswegen ebenfalls eine Menge Neuwagen zurückgerufen wurden.