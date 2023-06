Gefährlich für Allergiker: Supermärkte rufen Räuchertofu bundesweit zurück

Von: Stella Henrich

Ein beliebter Räuchertofu muss aus dem Handel zurückgerufen werden, da die Produktbeschreibung fehlerhaft ist. Der Rückruf erfolgt in 14 Bundesländern.

Freiburg ‒ Aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes ruft die Taifun-Tofu GmbH ihr Räuchertofu der Marke Tukan bio & vegan aus den Regalen des Lebensmittelhandels zurück. Obwohl Räuchertofu auf der Packung aufgedruckt ist, handelt es sich laut dem Unternehmen bei dem Produkt um Räuchertofu Sesam-Mandel. Der Produktname, die Zutatenliste, die Nährwerte und die Allergen-Deklaration sind somit nicht korrekt. Problematisch können die Fehlinformationen für Allergiker werden.

Allerdings handelt es sich bei der fehlerhaften Produktion um eine ganz bestimmte Charge. Über den Rückruf informiert der Hersteller aus Freiburg in einer Pressemeldung auf seiner Internetseite.

Rückruf von Räuchertofu: Allergiker sollten dringend aufpassen

Der Verzehr des Produkts kann bei Personen mit Mandel- und/oder Sesamallergie allergische Reaktionen auslösen. Diesen Personen rät der Hersteller daher dringend vom Verzehr des Produkts der genannten Charge mit der Nummer L301 dringend ab. Für Personen ohne Mandel- und/oder Sesamallergie sei das Produkt weiterhin zum Verzehr geeignet.

Weitere Angaben zum aktuellen Rückruf:

Hersteller Taifun-Tofu GmbH, Freiburg Produkt Tukan Räuchertofu Mindesthaltbarkeitsdatum 27.08.2023 Los-Kennzeichnung L301 Grund des Rückrufs Produktname, Zutatenliste, Nährwerte und Allergendeklaration sind somit nicht korrekt Gefahr allergische Reaktionen Betroffene Bundesländer Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen Kontaktdaten bei Fragen info@taifun-tofu.de oder +49 761 / 152 10 0

Andere Chargen oder andere Produkte der Marke Tukan sind laut Herstellerangaben nicht betroffen. Kunden, die das betroffene Produkt gekauft haben, können diesen gegen Erstattung des Kaufpreises auch ohne Vorlage des Kassenbons im jeweiligen Markt zurückgeben.

Produkt-Rückruf Räuchertofu mit falschen Angaben auf der Verpackung. © Hersteller Taifun-Tofu GmbH

Der Räuchertofu gelangte in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen in den Lebensmittelhandel von Supermärkten.

