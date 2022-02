Tomaten-Produkt zurückgerufen: Krankmachender Pilz entdeckt - er kann fiese Beschwerden auslösen

Von: Yasina Hipp

In den eingelegten Tomaten des Herstellers Dovgan wurden Pilze entdeckt, die die Pflanzenkrankheit Mehltau verursachen. Allergiker können damit Probleme bekommen.

Hamburg - Der Hamburger Hersteller Dovgan, vertreibt osteuropäische Spezialitäten. Bei einer Laborüberprüfung hat das Unternehmen nun eine ungewöhnliche Entdeckung gemacht, die für Käufer unangenehm werden kann. Im Produkt „Waldiben eingelegte Tomaten POMIDORY 695g“ ist bei dem enthaltenen Dill Mehltau gefunden worden. Mehltau ist ein Sammelbegriff für durch verschiedene Pilze verursache Pflanzenkrankheiten. Bei Menschen mit Allergien gegen einen der Pilze kann der Verzehr Magenschmerzen, Atemprobleme sowie Hautrötungen mit Juckreiz verursachen. Deshalb ist das Produkt laut Unternehmen „nicht zum Verzehr ungeeignet“.

Rückruf eingelegter Tomaten: Dieses Mindesthaltbarkeitsdatum ist betroffen

Bei den kontaminierten Gläsern handelt es sich um die, mit dem auf dem Deckel aufgedruckten Mindesthaltbarkeitsdatum 20.10.2024.G. Betroffen sei „ausschließlich Ware mit diesem Mindesthaltbarkeitsdatum“. Erhältlich sind die eingelegtem Tomaten in allen gängigen Supermärkten, wie Rewe, Edeka und Co. Neben den Tomaten vertreibt das Hamburger Unternehmen auch Spezialitäten aus Russland, Polen, Rumänien und dem türkischen und arabischen Raum. Unter anderem sind Pelmeni, Plombir, Krautwickel, Weinblätter und Ajvar im Sortiment zu finden.

Rückruf: Darum ist Mehltau ein Problem

In der betroffenen Charge wurde der Mehltau im enthaltenen Dill gefunden. Mehltau ist eine Pflanzenkrankheit durch verschiedene Pilze verursacht und erkennbar an einem weißen Belag auf der Blattoberfläche der Pflanzen. Auch in normalen Gärten oder im Innenraum können Pflanzen von den Pilzen befallen werden, sie werden erst mit dem weißen Belag überzogen, verfärben sich dann braun und vertrocknen schlussendlich. Mit diesen Hausmitteln können Sie ihre Pflanzen retten. Mehltau ist für ältere Menschen, Kinder und Allergiker gefährlich und kann bei Verzehr Magenbeschwerden, Atemprobleme und Hautreizungen verursachen.

