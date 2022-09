Allergie-Warnung: Kaufland ruft zwei vegane Produkte zurück

Von: Stella Henrich

Kaufland ruft zwei vegane Lebensmittel zurück. © dpa/ Oliver Berg

Kaufland nimmt zwei vegane Flammspieße eines niederländischen Herstellers aus dem Verkaufsraum. Die Etiketten weisen offenbar nicht daraufhin, dass Soja enthalten ist.

Neckarsulm ‒ Der Supermarkt Kaufland nimmt die beiden Sorten „K-take it veggie - Vegane Flammspieße BBQ und Hot“ in der 160 Grammpackung aus den Regalen. Als Grund für den bundesweiten Rückruf gibt eine Unternehmenssprecherin in einer Presseerklärung an, dass nicht ausgeschlossen werden könne, dass die genannten Produkte Soja enthalten. Dieses Allergen sei nicht auf dem Etikett deklariert.

Kaufland ruft zwei Sorten „K-take it veggie“ - vegane Flammspieße - bundesweit zurück. © Kaufland Kundeninformation

Aufgrund möglicher allergischer Reaktionen sollten Kunden, die auf Soja allergisch reagieren, den Rückruf unbedingt beachten und die betroffenen Produkte nicht verzehren, warnt die Sprecherin. Kunden, die nicht allergisch auf Soja reagieren, könnten die Produkte bedenkenlos verzehren.

Angaben zu den beiden Produkt-Rückrufen:

Hersteller Van Loon Son B.V. Niederlande Vertrieb Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG, Neckarsulm Verpackungsgröße 160 Gramm-Packung Produkt K-take it veggie Vegane Flammspieße BBQ Mindesthaltbarkeitsdatum / Charge 1.10.2022 / 817346 Mindesthaltbarkeitsdatum / Charge 14.10.2022 / 819642, 819614, 819612 GTIN 4063367380174

Produkt K-take it veggie Vegane Flammspieße Hot Mindesthaltbarkeitsdatum / Charge 1.10.2022 / 817345 Mindesthaltbarkeitsdatum / Charge 14.10.2022 / 819611, 819615 GTIN 4063367380150 Verbraucheranfragen 0800 1528352

Die veganen Flammspieße wurden in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und in Thüringen bei Kaufland angeboten.

Rückruf bei Kaufland: Rückgabe ohne Beleg möglich

Die Produkte können in allen Kaufland-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons. Damit reiht sich der holländische Hersteller veganer Produkte, Van Loon Son, in eine Liste von Rückrufen ein. Hin und wieder soll es sogar vorkommen, dass ein veganes Produkt gar nicht so vegan ist, wie es auf dem Etikett draufstehst. Wie etwas dieser vegane Zaziki hier.

