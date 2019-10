Rückruf: Kinder spielen gerne damit - doch ein Inhaltsstoff ist durchaus gefährlich

Spätfolgen möglich

von Daniel Geradtz schließen

Der Textil-Discounter KiK hat ein Produkt zurückgerufen, weil von ihm eine Gefahr ausgeht. Besonders betroffen sind Kinder und Schwangere.

Bönen - Es wird wohl kaum jemanden geben, der in der Kindheit nicht mit Straßenkreide gespielt hat. Sie ist nützlich, um Hüpfkästchen oder Motive auf den Boden zu malen. Eigentlich ein ungefährliches Produkt, möchte man meinen. Doch die KiK Textilien und Non-Food GmbH hat nun ihre Straßenkreide zurückgerufen, weil sie giftig ist. Sie sollte unter keinen Umständen weiter verwendet werden. Darüber hat der Textil-Discounter auf seiner Website informiert.

Rückruf: Straßenkreide von KiK ist betroffen

Es geht um Straßenkreide der Warengruppe/WGR 624 und der Auftragsnummer 1046867. Sie ist zum Preis von 0,59 Euro erhältlich. „In dem bezeichneten Produkt wurde ein zu hoher Bleiwert festgestellt, welcher zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen kann“, teilt KiK mit.

Verkauft wurde das Produkt in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen.

+ KiK ruft aktuell Straßenkreide zurück. © Kik

Blei ist ein giftiges Schwermetall, das sich schon bei der Aufnahme kleiner Mengen im Körper anreichert. Es lagert sich unter anderem in den Knochen ab und wird nur langsam abgebaut und ausgeschieden. Das kann zu einer chronischen Vergiftung führen, die sich in Form von Kopfschmerzen, Müdigkeit oder Abmagerung zeigen kann. In schlimmen Fällen kann Blei auch zu Fruchtschäden und Zeugungsunfähigkeit führen. Eine besondere Gefahr von Blei geht für Kinder und Schwangere aus.

KiK rät den Kunden, die Straßenkreide in den Filialen zurückzugeben. Den Kaufpreis erstattet die Textil-Discounter-Kette.

Rückruf: Straßenkreide von KiK ist nicht das einzige gefährliche Kinderspielzeug

Erst kürzlich wurde ein Produktrückruf von einem Kinderspielzeug bekannt. Der Hersteller des Spielschleims „Noise Putty“ hatte festgestellt, dass beim Verwenden des Spielschleims zu viel Bor abgegeben wird. Dieses Halbmetall kann ebenfalls zu einer Zeugungsunfähigkeit führen. Weil in einer Gewürzmischung zu viel Blausäure enthalten ist, hat der Hersteller seinen Kunden empfohlen, sie nicht weiterzuverwenden.

Video: Kondome beschädigt - Rückruf von Billy Boy und Fromms

Alle Freunde des belieben Laugengebäcks sollten vorsichtig sein, denn der Discounter Lidl ruft seine Aufbackbrezeln wegen möglicher Verletzungsgefahr zurück. Bei dem Discounter wurde kürzlich auch ein beliebtes Waschmittel zurückgerufen. Auch Pizza-Liebhaber sollten beim Essen Acht geben: Dr. Oetker hat ein beliebtes Produkt zurückgerufen, da es womöglich Plastik enthält.

Ein Käsehersteller hat mehrere Produkte aus seinem Sortiment zurückgerufen. Die Produkte können unter anderem mit Listerien verseucht sein.

Kürzlich sind Aprikosenkerne zurückgerufen worden, da sie zu große Mengen Blausäure enthalten.

Lidl musste eine Kaffeemaschine zurückrufen, da sie lebensgefährliche Stromschläge verursachen kann.

dg