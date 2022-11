Rückruf: Warnung vor Metallteilen – Hersteller rufen Hefe-Würfel zurück

Von: Victoria Krumbeck

Zwei Hefe-Würfel vor dem Backen. (Symbolbild) © J. Pfeiffer/IMAGO

Alnatura und das Unternehmen Agrano rufen ihre Hefe-Würfel zurück. Grund dafür sind Metallteile, die sich in den Produkten befinden könnten.

München – Hefe war am Anfang der Corona-Pandemie 2020 ein absolutes Mangelprodukt. Fast überall war Trockenhefe sowie Würfelhefe ausverkauft und eine lange Zeit nicht verfügbar. Doch nun wird vom Kauf von gleich zwei Hefe-Würfelprodukten abgeraten. Alnatura-Hefe und die Riegeler Bio-Würfelhefe werden zurückgerufen. Vor der Verwendung wird gewarnt, denn Metallteile im Produkt könnten für Verletzungen sorgen.

Hefe-Rückruf bei Alnatura: Metallabrieb in einem Produkt gefunden

Der Biomarkt Alnatura ruft seine Hefewürfel im Sinne des vorbeugenden Verbraucherschutzes zurück. Betroffen sind Produkte mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 20. November 2022. In einer Packung der Hefewürfel wurde Metallabrieb festgestellt, wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung bekannt gab. Kundinnen und Kunden, die eine Packung mit dem genannten (MHD) besitzen, werden gebeten, diese nicht zu verwenden und in einen Markt zurückzubringen. Das Produkt wird durch Alnatura ersetzt.

Hersteller Alnatura GmbH Produktbezeichnung Alnatura Bio Hefe Mindesthaltbarkeitsdatum 20.11.2022 Betroffene Länder Deutschlandweit

Alle im Handel betroffenen Produkte wurden bereits aus dem Regal genommen, wie das Unternehmen mitteilte. Produkte mit einem anderen MHD sind nicht von dem Rückruf betroffen.

Rückruf von Riegeler Bio-Würfelhefe: Warnung vor Metallspänen

Neben der Alnatura Würfelhefe hat es auch die Hefe-Würfel des Unternehmens Agrano GmbH & Co. KG getroffen. Der Hersteller ruft die Riegeler Bio-Würfelhefe und Bioreal Bio-Würfelhefe zurück. Auch hierbei könnten sich Metallteile in den Produkten mit dem MHD 20. November 2022 befinden. Wie das Unternehmen mitteilt, kam es zu einem technischen Defekt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass dabei ein bis zwei Millimeter große Metallspäne in das Produkt gelangt sind. Es wird vor einer Verletzungsgefahr gewarnt.

Hersteller Agrano GmbH & Co. KG Produktbezeichnung BIOREAL Bio Würfelhefe und Riegeler Bio-Hefe Chargennummer 4331 Mindesthaltbarkeitsdatum 20.11.2022 Betroffene Länder Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein

Kunden können den Artikel gegen Erstattung des Kaufpreises zurück in den Markt bringen. Eine Vorlage des Kassenzettels ist nicht notwendig.

