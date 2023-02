Backfisch-Rückruf: Panierte Fisch-Stücke wurden bundesweit verkauft

Von: Stella Henrich

Der Lebensmittelhersteller Homann ruft seinen Backfisch aus dem Handel zurück. Das Produkt wurde bundesweit verkauft und sollte keinesfalls verzehrt werden.

Bad Essen ‒ Hohmann ruft seinen „NORDSEE Backfisch mit Remoulade“ aus dem Handel zurück. Der Grund ist ein staubförmiger Metallabrieb auf den Fisch-Stücken. Dazu kann es nach Angaben des Unternehmens in einer Vorstufe während der Produktion kommen. Das sei in „sehr seltenen Einzelfällen“ durch ein kurzfristiges technisches Problem möglich. Betroffen sei ausschließlich das Produkt mit dem angegebenen Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 22.03.2023.

Weitere Details zum Rückruf:

Warnung: Nordsee Backfisch in Panade, 2 Stück mit Remoulade in der 170 Grammpackung. © Hersteller Homann Feinkost GmbH

Hersteller Homann Feinkost GmbH Produkt Nordsee Backfisch, 2 Stück in knuspriger Panade Produkteinheit 170 Grammpackung und 40 Gramm Remoulade MHD 22.03.2023 Chargen-Kennzeichnungen L613, L584, L598 Produktionsdatum 08.02.2023 Grund des Rückrufs staubförmiger Metallabrieb Betroffene Bundesländer Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen Verbraucher-Hotline +49 5421 935 667 6 E-Mail Kontakt zum Hersteller verbraucherservice@nordsee-im-handel.com

Rückruf von Nordsee-Backfisch: Verbraucherschützer warnen vor Verzehr der zwei panierten Fischstücke

Verbraucher sollten das Produkt nicht verzehren, schreibt das Online-Portal Lebensmittelwarnung in einer Warnung zum aktuellen Produkt-Rückruf. Die Ware gelangte bundesweit in den Handel. Verbraucher können den Artikel in die Verkaufsstellen zurückbringen. Dort wird der Artikel laut Homann ausgetauscht oder der Kaufpreis erstattet.

In dieser Woche wurde bereits vor dem Verzehr eines Matjes-Produkts gewarnt, das beim Discounter Netto erhältlich gewesen ist. Auch in diesem Fall warnten Verbraucherschützer vor dem Verzehr.

