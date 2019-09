Explosionsgefahr: Kaufland ruft bekannte Apfelschorle zurück

Die Gründe sind vielschichtig. Es ist extrem schwierig in Deutschland qualifiziertes Personal zu finden. Der größte Teil der jungend Leute wurde seit Jahren zum Studieren angehalten, dass dabei meistens nix rausgekommen ist und diese Personen in irgendwelchen nichtsnutzigen Schwafeljobs sitzen ist zweitrangig. Aber es gibt so gut wie keine Fachbarbeiter mehr, man nimmt daher was man kriegen kann. Dass dadurch die Qualität der Produkte dramatisch leidet ist wiederum zweitrangig. Dann kommt dazu dass gerade diese Billigware in den Discountern unter fragwürdigen Bedingungen hergestellt wird. Diese Alpfelschorle z.B. wird in diesen Läden teilweise unter 40 Cent für 1,5 Liter verkauft. Keiner kann mir weismachen, dass dies geht ohne dass an der Qualität der Zutaten, der Produktionsanlagen und letztlich der Mitarbeiter massiv gespart wird. Ein gutes Produkt kostet seinen Preis und das merkt (oder schmeckt) man auch.