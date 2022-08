Rückrufe: Erneute Warnung vor Weizenmehl – nur Bayern betroffen

Von: Stella Henrich

Schon wieder müssen Hersteller von Weizenmehl ihre Produkte aus dem Verkauf nehmen. Betroffen ist ausschließlich das Bundesland Bayern.

Nersingen/Landsberg am Lech ‒ Der Mühlenladen Birgitt Harder ruft das Weizenmehl Hardermühle Strass Type 405 mit 2,5 kg und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 25. April 2023 zurück. Als Grund gibt das Unternehmen mit Sitz in Nersingen an, dass bei dem Produkt Shigatoxin-bildende Escherichia coli (STEC) festgestellt wurden. Dabei handelt es sich um E.Coli Bakterien, die zu Durchfall und Bauchkrämpfen führen können.

Kunden können das Produkt jederzeit gegen Erstattung des Kaupreises zurückbringen.

Das Mehl sei in kleinen Mengen ausschließlich regional im Mühlenladen Birgit Harder sowie in Metzgereien, Bäckereien und Hofläden in den Landkreisen Neu-Ulm und Landkreis Augsburg verkauft worden, teilt der Hersteller mit.

Angaben zum Weiznmehl Mühlenladen Birgitt Harder:

Weizenmehl Hardermühle Strass Type 405 des Mühlenladens Birgit Harder aus Nersingen in Bayern. (Symbolbild) © Mühlenladen Birgit Harder

Hersteller Mühlenladen Birgitt Harder Produkt Weizenmehl Hardermühle Strass Type 405 Produkteinheit 2,5 kg net Mindesthaltbarkeitsdatum 25. April 2023 betroffenes Bundesland Bayern Grund des Rückrufs E.Coli Bakterien Kontakt zum Hersteller 07308-2522 oder info@hardermuehle.de

Rückruf: Kontamination der Felder mit Gülle oder Mist

Auch der Hofladen Wallner ruft aus demselben Grund sein Bio-Weizenmehl Type 550 mit 1 kg aus dem Handel zurück und warnt Verbraucher vor E.Coli Bakterien. In einer Presseerklärung heißt es dazu, dass der Ursprung des Erregers auf tierische Exkremente zurückzuführen sei. Die Kontamination sei durch Düngung der Felder mit Gülle oder Mist möglich.

Auch Hundekot im Acker kann das Rohprodukt „Getreide“ verunreinigt haben.

Weizenmehl Type 550 mit 1 kg des Hofladens Wallner in Landsberg am Lech. (Symbolbild) © Hofladen Wallner

Angaben zum Weizenmehl des Herstellers Hofladen Wallner:

Hersteller Hofladen Wallner Produkt Bio-Weizenmehl Type 550 Produkteinheit 1 kg Mindesthaltbarkeitsdatum 30.05.2023 betroffenes Bundesland Bayern Grund des Rückrufs E.Coli Backterien Kontakt zum Hersteller 08191-3486 oder wallner.naturland@t-online.de

Bereits in dieser Woche musste die Mühle Franz Brand aus Niederbayern ihr Weizenmehl zurückrufen, weil es durch Keime belastet war. Damit es für Verbraucher nicht zu ernsthaften Schäden kommt, ist es wichtig, sich im Falle eines Rückrufs richtig zu verhalten und die betroffenen Produkte nicht zu konsumieren, sondern sie in die Geschäfte und Supermärkte zurückzubringen.

Aktuell gelten in Bayern Rückrufe für bestimmtes Mehl (Symbolbild). © Mint Images/Imago