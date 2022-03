Rückruf von Weizenprodukt - Krebserregende und erbgutverändernde Stoffe

Teilen

Freekeh ist ein Getreide­produkt aus unreif geerntetem und über offenem Feuer getrocknetem und geröstetem Hartweizen. Ein Hersteller fand in einigen Packungen krebserregende Stoffe und ruft die entsprechenden Chargen zurück. (Symbolbild) © MTphoto19 / imago-images

Bei vielen gilt es als Superfood und zählt zu den sehr ballaststoffreichen Nahrungsmitteln. Doch bei einigen Chargen eines Herstellers wurden nur erhöhte PAK Werte entdeckt.

München - Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit sowie der Hersteller rufen das Weizen Produkt „Freekeh“ zurück. Der Grund: In dem gerösteten Grünweizen-Produkt wurden erhöhte Werte von PAK (polyaromatischen Kohlenwasserstoffen) gemessen. Einige davon gelten als erbgutverändernd und krebserregend. Vom Verzehr wird daher abgeraten.

Rückruf von Superfood: Erbgutverändernd und krebserregend

Wie der Hersteller Baladna in einem Aushang bekannt gibt, wurden erhöhte PAK-Werte in der Ware festgestellt. „Nun sind uns leider in dem Produkt Baladna gerösteter Grünweizen einzelne Fälle von erhöhtem PAK-Gehalt bekannt geworden“, warnt die Baladna DE GmbH. „Einige Vertreter der PAK wirken mit großer Wahrscheinlichkeit erbgutverändernd und krebserregend.“ Folgende Mindesthaltbarkeitsdaten und Chargen sind von dem Rückruf betroffen:

Charge FA0619-6 mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 30.06.2022,

Charge FA0619-56 mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 19.11.2022,

Charge FA0619-303 mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 03.03.2023,

Charge FA0619-301 mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 03.03.2023.

Umtausch der Ware

Laut Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit wurde der geröstete Grünweizen überwiegend in den Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen gehandelt. Wer eine Packung der genannten Chargen hat, kann diese zurückgeben oder direkt an Baladna schicken (Adresse: Baladna DE GmbH, Bottroper Str. 480, 45356 Essen). Als Ersatz erhalten Kundinnen und Kunden wahlweise eine neue Packung oder ihr Geld zurück.