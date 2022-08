Rückruf von Wurst-Produkt: Achtung, nicht essen! Listerien in Supermarkt-Artikel entdeckt

Von: Stella Henrich

Eine Firma ruft ihr Wurst-Produkt wegen eines Listerien-Funds zurück. Verbraucher, welche das Produkt erworben haben, sollten unbedingt auf den Konsum verzichten.

Fluorn-Winzeln ‒ Die Landmetzgerei Heinzelmann GmbH ruft ihr Wurst-Produkt „Heinzelmann Lyoner“ in der 125 Gramm-Packung zurück. Betroffen sind die Artikel mit Mindesthaltbarkeitsdatum 3. September 2022 und 10. September 2022. Bei einer Kontrolle wurden Listerien gefunden. Die kontaminierten Artikel sind nach Angaben des Unternehmens in Märkten in Baden-Württemberg verkauft worden.

Rückruf: Listerien-Fund in Lyoner-Wurst

Kunden können die abgepackte Wurst-Ware im Handel zurückgeben und erhalten den Kaufpreis erstattet, teilte Heinzelmann mit. Für den Rückruf hat das Unternehmen werktags eine Hotline von 8.00 bis 16.00 Uhr eingerichtet, um Verbraucherfragen zu beantworten. Diese lautet: 07402 /93 03 19. Zudem können Kunden sich auch per E-Mail (franziska.koehler@landmetzgerei-heinzelmann.de) informieren.

Die Lyoner-Wurst der Firma Heinzelmann GmbH wird zurückgerufen. © Heinzelmann GmbH

Listerien können neben Übelkeit, Erbrechen oder Durchfall nach dem Verzehr betroffener Lebensmittel auch nach längerer Inkubationszeit Symptome ähnlich eines grippalen Infekts auslösen, warnt das Bundesamt für Risikobewertung. Hierbei ist insbesondere die Gesundheit von Schwangeren, kleineren Kindern und immungeschwächten Personen gefährdet. Sollten oben genannte Symptome auftreten, wird dringend empfohlen, den Hausarzt aufzusuchen.

Angaben zum Produktrückruf:

Hersteller: Landmetzgerei Heinzelmann GmbH & Co. KG Produkt: Heinzelmann Lyoner Wurst Packungseinheit: 125 Gramm-Packung Mindesthaltbarkeitsdatum: 03.09.2022 sowie 10.09.2022 EAN: 403 268 710 862 1 Kunden-Hotline: 07402 / 93 03 19

Listerien in Lyoner-Wurst: Krankheitserreger kann durch Erhitzen abgetötet werden

Durch Erhitzungsverfahren wie Kochen, Braten und Pasteurisieren werden Listerien abgetötet, erklärt das Bundesamt in einem Verbraucherpapier. Beim Kochen und Braten von Lebensmitteln im eigenen Haushalt sollte darauf geachtet werden, dass für mindestens zwei Minuten eine Temperatur von 70 Grad Celsius oder darüber im Kern des Lebensmittels erreicht würde. Im Zweifelsfall sollte die Temperatur mit einem Fleischthermometer überprüft werden. Bei der Zubereitung in der Mikrowelle sollte auf gleichmäßiges Erwärmen geachtet und die Speisen sollten zwischendurch umgerührt werden. Beim Tiefgefrieren von Lebensmitteln können Listerien hingegen überleben.

Unterdessen war kürzlich auch ein Schoko-Aufstrich von einem Rückruf betroffen. Das Produkt wurde unter anderem bei der Drogerie Müller verkauft.

