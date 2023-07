Dringender Rückruf bei Lidl und Kaufland – gefährliches Produkt bloß nicht verwenden

Von: Regina Wolf

Teilen

Rückruf bei Lidl und Kaufland: Die Einzelhändler warnen aktuell vor einem Produkt. Es besteht Verletzungsgefahr bei Verwendung.

Deutschland – Wie der Discounter-Riese Lidl sowie der Supermarkt Kaufland am Donnerstag (27. Juli) mitteilen, wird aktuell ein Produkt zurückgerufen, das in ihren Filialen in Deutschland verkauft wurde. Vom Rückruf betroffen ist ein Kinder-Artikel, der unter den Marken „Playtive“ (bei Lidl) sowie „Kidland“ (bei Kaufland) vertrieben wurde, berichtet RUHR24.

Dringender Rückruf bei Lidl und Kaufland – defektes Produkt nicht mehr verwenden

Wie Lidl und Kaufland erklären, habe der Hersteller des Artikels, die OWIM GmbH & Co. KG, den Produktrückruf wegen eines Sicherheitsmangels veranlasst. Aufgrund eines Fertigungsfehlers könne bei einer Kinder-Schaukel nicht ausgeschlossen werden, dass der Sitz bei Verwendung unkontrolliert nach vorne oder hinten kippe.

Für Kinder, die die Schaukel benutzen, bestehe daher Verletzungsgefahr. Der Hersteller bittet Kunden deshalb, den Rückruf „dringend“ zu beachten und den betroffenen Artikel nicht mehr zu verwenden. (weitere Rückrufe und Warnungen auf RUHR24)

Rückruf bei Lidl und Kaufland wegen Verletzungsgefahr – dieses Produkt ist betroffen

Von der Warnung betroffen ist der folgende Lidl-Artikel:

Produkt: Playtive 3-in-1 Schaukel

Artikelnummer: 388000_2104

Sowie die entsprechende Schaukel bei Kaufland:

Produkt: Kidland 3-in-1 Schaukel

Artikelnummer: 373598_2204

Wird zurückgerufen: 3-in-1 Schaukel der Marke Kidland (Kaufland) © Kaufland

Wichtig für Kunden: Der Artikel kann in allen Filialen von Lidl und Kaufland zurückgegeben werden, wie Discounter und Supermarkt erklären. Auch ohne Vorlage des Kassenbons werde der Kaufpreis erstattet.

Rückruf wegen Sicherheitsmängeln – immer wieder warnen Hersteller und Händler

Dass Lebensmittel oder Gegenstände des täglichen Bedarfs wegen Sicherheitsmängeln oder Gesundheitsgefahr zurückgerufen werden, kommt immer wieder vor. Aktuell gibt es zahlreiche weitere Rückrufe von Kinder-Produkten und Spielzeugen.

Grundsätzlich sind Hersteller und Händler dazu verpflichtet, dass die von ihnen vertriebenen Produkte auch sicher sind. Ist dies nicht der Fall, müssen die betroffenen Produkte zurückgenommen oder zurückgerufen werden. Eine Rückrufaktion ist immer dann nötig, wenn die Produkte bereits in den Handel gelangt sind.